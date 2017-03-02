Топалов отказывается от развода

Социальные сети - хороший источник информации. Но в то же время нередко микроблоги известных персон оказываются поводом для спекуляций. Так, последние несколько месяцев в блоге певца Влада Топалова не появлялись совместные фотографии с женой. Журналисты насторожились.

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На днях появились слухи о разводе артиста. Якобы Топалов и его жена Ксения Данилина уже подали документы на расторжение брака. Журналисты попытались связаться с родственниками пары, но сестра Ксении отказалась от общения с прессой.

Но когда удалось задать личный вопрос самому певцу, Влад сильно удивился. «У меня сегодня целый день разрывается телефон. Я не могу понять, откуда взялись эти слухи. Я никак не хочу это комментировать, бред какой-то. У меня все хорошо», — цитирует артиста Starhit.

Напомним, с Ксенией Влад сочетался браком в сентябре 2015 года. Влюбленные расписались в Кутузовском загсе, а затем отправились на банкет в один из роскошных столичных отелей. В свое время бывший солист группы Smash! считался отъявленным сердцеедом. На его счету романы с такими известными девушками, как Юлия Волкова и Виктория Лопырева.

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