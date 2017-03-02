Кристен Стюарт нервируют соцсети

Кристен Стюарт (Kristen Stewart) начинает продвижение своего нового фильма. Актриса представляет мистическую картину «Персональный покупатель» и стала звездой обложки нового номера журнала V. Кристен блеснула в эффектной фотосессии самого Марио Тестино (Mario Testino) и сделала неожиданное признание.

















В отличие от большинства голливудских звезд Стюарт в соцсетях не найти. Не то чтобы актриса была необщительной букой, просто у нее свой «пунктик».

«Когда вы разговариваете с кем-то по телефону, то происходит достаточно понятный обмен (информацией). Но общение в социальных медиа - это обычно диалог с самим собой, с вашей интерпретацией некоей тени. Это новый язык», — рассуждает Стюарт.

Актриса от подобного не в восторге. «Постепенно вы впадаете в зависимость от этого общения. Каждые семь минут или около того проверяете сообщения. На это уходит время, это просто трата времени на что-то поверхностное».

В картине «Персональный покупатель» Стюарт сыграла девушку, которая с помощью смс-сообщений общается с призраком покойного брата.

«Мне в этом фильме важно было, чтобы зрители не меньше самой героини верили в то, что иной или загробный мир действительно существует. Единственным способом этого добиться было показать его — хотя бы мельком. Если ты уже в начале фильма такой намек на существование другого измерения осуществляешь, то более-менее кто угодно примет на веру и возможность коммуникации с мертвыми, в которую вступает героиня. Получается, что я даю аудитории знак и тем самым провоцирую веру в остальные, следующие допущения фильма по поводу потустороннего мира», — объяснял режиссер ленты Оливье Ассаяс.

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