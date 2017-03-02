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Дженнифер Лопес показала необычные танцы


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Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez) обладает не только прекрасной пластикой и прекрасно владеет хореографией. Звезда настолько сексуальна, что смотреть на нее одно удовольствие. Даже когда она изображает стиральную машину.

Накануне Джен побывала на шоу Джимми Фэллона (Jimmy Fallon). Ведущий предложил артистке принять участие в танцевальном баттле и сам изобразил процесс надевания скинни. Лопес досталась импровизация на тему стиральной машины, и получилось очень, даже очень зажигательно. Даже интереснее, чем обычный танец живота.

Затем Джен изображала «горячего ковбоя», а в конце вместе с Джимми - парочку, заметившую себя на большом телеэкране. Получилось забавно.

Напомним, 47-летняя артистка весьма строга к себе и тщательно следит за фигурой. Она признает, что склонна к полноте, и почти ежедневно занимается фитнесом и танцами. «Я постоянно думаю об этом. Прекрасно понимаю, что я в хорошей форме, но время от времени во мне просыпается решительная и амбициозная девушка, которая говорит: "Давай, двигайся. Ты должна быть в идеальной форме. Мы еще им покажем". Но другая часть меня шепчет: "Позволь себе просто расслабиться в шезлонге"», - рассказывала Лопес в одном из интервью.

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    Кто круче, Джен или Джимми?

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0 Не нравится 4 Нравится 02.03.2017 Теги: Дженнифер Лопес

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