Бузова нашла настоящих мужчин

Ольга Бузова снова прилетела в столицу Чеченской республики. И на этот раз в звездной компании. Вместе с Екатериной Гусевой, Аленой Водонаевой и Светланой Бондарчук ведущая стала гостьей модного показа дома Firdaws. И еще Ольга нашла настоящих мужчин.

​

Накануне Бузова опубликовала совместный снимок с Рамзаном Кадыровым и Тимати. «В окружении сильных настоящих мужчин чувствуешь себя особенно хрупкой», — подписала фото звезда.

Ольга также опубликовала видео с дефиле, и подписчики нашли наряд девушки очень красивым.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Мар 1 2017 в 2:11 PST

Как уточняется, с прошлого года руководителем дома Firdaws является дочь Кадырова Айшат. И это дебютная коллекция девушки. «Полгода назад я начала задумываться о своей коллекции, и я хотела её создать именно в национальном стиле. Мне очень нравятся габли — так у нас называется старинный женский наряд. Прежде чем начать разработку своей коллекции, я посмотрела очень много старых фотографий. Меня вдохновили мои предки, чеченские девушки того времени, — и вот, получилась эта красота. В коллекцию вошли не только национальные, но и современные, европейские наряды», - рассказала Айшат Life.

Ранее мы писали:

Ольга Бузова: «Пока не хочу любви и замуж». В приоритете у звезды карьера.​

Мэрилин Керро советует Бузовой «быть самой собой». Экстрасенс рекомендует ведущей проанализировать разрыв с Тарасовым.

Что с лицом Ольги Бузовой? Поклонники заметили изменения во внешности ведущей.