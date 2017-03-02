Брэд Питт стал генералом

Несмотря на скандальный развод с Анджелиной Джоли (Angelina Jolie), Брэд Питт (Brad Pitt), похоже, не рискует потерять статус одного из самых привлекательных мужчин Голливуда. Представлен тизер нового фильма «Машина войны», в котором актер сыграл одну из главных ролей. И выглядит Питт в ролике очень впечатляюще - просто мужчина мечты.

В новом проекте Netflix Брэд сыграл генерала американской армии Дэна Макмагона. Картина известного режиссера Дэвида Мишо (David Michôd) описывается как абсурдная история харизматичного военного, оказавшегося на грани реальности и фантазии.

Сильный и успешный генерал ведет себя словно рок-звезда и соглашается взять на себя командование войсками НАТО в Афганистане. Но планы военного лидера портит любопытная журналистка (Тильда Суинтон (Tilda Swinton)), которая намерена разоблачить главного героя.

Также в картине снимались такие известные актеры, как Бен Кингсли (Ben Kingsley), Алан Рик (Alan Ruck), Энтони Майкл Холл (Anthony Michael Hall). Питт также выступил одним из продюсеров проекта.

Премьера запланирована на май.

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