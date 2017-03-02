 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Брэд Питт стал генералом


0 0

Несмотря на скандальный развод с Анджелиной Джоли (Angelina Jolie), Брэд Питт (Brad Pitt), похоже, не рискует потерять статус одного из самых привлекательных мужчин Голливуда. Представлен тизер нового фильма «Машина войны», в котором актер сыграл одну из главных ролей. И выглядит Питт в ролике очень впечатляюще - просто мужчина мечты.

В новом проекте Netflix Брэд сыграл генерала американской армии Дэна Макмагона. Картина известного режиссера Дэвида Мишо (David Michôd) описывается как абсурдная история харизматичного военного, оказавшегося на грани реальности и фантазии.

Сильный и успешный генерал ведет себя словно рок-звезда и соглашается взять на себя командование войсками НАТО в Афганистане. Но планы военного лидера портит любопытная журналистка (Тильда Суинтон (Tilda Swinton)), которая намерена разоблачить главного героя.

Также в картине снимались такие известные актеры, как Бен Кингсли (Ben Kingsley), Алан Рик (Alan Ruck), Энтони Майкл Холл (Anthony Michael Hall). Питт также выступил одним из продюсеров проекта.

Премьера запланирована на май.

  •  
    Рисунок
    Как вам Питт в роли генерала?

Ранее мы писали: 

Брэд Питт занялся собой. Актер тщательно следит за своим здоровьем.

Марион Котийяр восторгается Брэдом Питтом. Актриса не скупится на похвалы.

Билли Боб Торнтон желает поработать с Брэдом Питтом. У бывших мужей Джоли немало общего.

 



0 Не нравится 0 Нравится 02.03.2017 Теги: Брэд Питт

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору