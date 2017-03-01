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В крови Поргиной обнаружен алкоголь


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Сотрудники ГУ МВД по Московской области проводят расследование причин ДТП, в котором пострадал Николай Караченцов. Как известно, в момент аварии авто управляла супруга артиста Людмила Поргина. Теперь выясняется, что, прежде чем сесть за руль, дама выпила алкогольный напиток.

Экспертиза показала небольшую дозу алкоголя в крови Поргиной. Эта цифра, соответствующая лёгкой степени опьянения, показывает, что женщина могла выпить бокал вина либо кружку пива (в зависимости от веса), сообщает Life.

По некоторым данным, актриса нарушила правила дорожного движения непосредственно перед столкновением своего внедорожника Toyota Highlander с «Газелью». По факту ДТП продолжается проверка.

Напомним, авария произошла в ночь с 27 на 28 февраля в Подмосковье. Внедорожник, в котором ехал Николай Петрович, столкнулся с грузовиком «Газель». Автомобиль перевернулся, Караченцов был госпитализирован. Сейчас артист находится в больнице, но, к счастью, его состояние не вызывает опасений. Сегодня, 1 марта, он переведен в обычную палату.

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Источник фото: Globallookpress.com



3 Не нравится 1 Нравится 01.03.2017 Теги: Николай Караченцов

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