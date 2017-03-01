Милонов назвал «Евровидение» «Рейховидением»

Считанные дни остались до того, как Первый канал определится с представителем от России на «Евровидении». А тем временем все чаще раздаются призывы к бойкоту конкурса. Депутат Госдумы Виталий Милонов и в прошлые годы высказывался довольно негативно по поводу участия России в популярном шоу. А теперь он обратился к генеральному директору Первого канала с предложением не только не посылать артистов на конкурс, но и отменить трансляцию шоу.

По мнению Милонова, украинские власти ведут антироссийскую и русофобскую политику, а представители российского бизнеса испытывают «дискриминационные притеснения». И в таких условиях выступление российских артистов на конкурсе просто невозможно.

«Участие наших артистов на данном конкурсе недопустимо ни в каком виде. Невозможно представить, чтобы советские граждане в 1943 году отправились бы на условный музыкальный конкурс «Рейховидение»! Мы, к сожалению, в нынешних реалиях — нежеланные гости в государстве, захваченном фанатиками, мечтающими уничтожить все самое хорошее, что есть между нашим и украинским народами», – пишет депутат.

Милонов просит Константина Эрнста « принять по-настоящему правильное и уместное решение — бойкотировать киевский конкурс и не направлять для участия там российских артистов». А также отказаться от трансляции «Евровидения-2017» на российских телеканалах.

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Источник фото: Globallookpress.com