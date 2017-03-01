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Катю Гордон потянуло на экстрим


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Певица и ведущая Катя Гордон после рождения второго сына объявила о начале новой жизни. И судя по последнему сообщению девушки в соцсетях, новая жизнь будет несколько экстремальной. Катя едва оправилась после родов, но уже намерена начать борьбу с лишними кило.

Катя не раз доказывала способность на смелые и даже отчаянные поступки. И вот снова. «Поставила себе 15 дней срок, чтобы прийти в форму. Марафон Гордон начнём в марте, день скажу позже... От питания до игл и чистки... крови.... бойтесь! Фитнес и плавание и все, что помогает восстановиться после родов, наркозов, неврозов и операций... Кто в меня верит и кто со мной?» — написала певица.

Однако большинство подписчиков не торопятся поддержать Гордон: «Зачем эта гонка? Всё должно быть своевременным и естественным, без вреда для здоровья», «Дайте организму очухаться. Именно очухаться!», «Только без фанатизма! Удачи и красоты!», «Из реанимации - худеть. Странно, зачем?»

Напомним, на прошлой неделе Катерина писала о том, что во время родов оказалась на грани смерти. «Меня спасали десятки врачей. Я потеряла более четырех литров крови. <...>. Может, я не лучший кандидат «на пожить», но как случилось, так случилось...»

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    Как вы думаете, Катя торопится с похудением?

Ранее мы писали: 

Катя Гордон: «Хочу посвятить свою жизнь себе». Звезда учится здоровому эгоизму.

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Катя Гордон ищет жениха. Ведущая стала участницей ток-шоу «Давай поженимся!».



0 Не нравится 0 Нравится 01.03.2017 Теги: катя гордон

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