Фриске прокомментировал разбирательство с «Русфондом»

Представители «Русфонда» продолжают разбирательство по делу о пропавших деньгах на счетах Жанны Фриске. На днях прошла подготовка к судебному слушанию с участием представителей семьи Фриске и Платона Шепелева. Суд предлагает наследникам певицы принять обеспечительные меры, но Владимир Фриске против.

​

Как сообщалось, судья предложил ответчикам обеспечить сумму иска в размере 21 миллиона рублей и перечислить денежные средства на депозит судебного департамента, или же суд назначит экспертизу. Если по результатам экспертизы выяснится, что средства были потрачены незаконно, их спишут со счета. Если будет доказано обратное, то будет произведен возврат семье Фриске. Представители ответчиков попросили время на раздумье.

Тем временем отец покойной звезды Владимир Борисович заявил, что не понимает, как происходило распределение средств, собранных в ходе благотворительной акции. «В этом деле многое неясно. И я не понимаю, почему сюда вмешался «Русфонд», который выступал всего лишь посредником. Мы бы и без него собрали деньги на лечение Жанны. Что случилось в итоге? На счет «Русфонда» было перечислено 70 миллионов рублей. Жанне перевели только 25 миллионов рублей из этой суммы, и то это произошло через год! В течение всего этого времени мы возили ее по клиникам за свои деньги. По факту средства попали к ней на карту в тот период, когда ее отправили умирать и дочь находилась в крайне тяжелом состоянии… » — цитирует мужчину Starhit.

«Конечно, мы надеялись до последнего и верили в чудо. Но что я хочу сказать… Это были деньги Жанны. А вот что стало с оставшимися 45 миллионами рублей, я не знаю. Дело запутанное. Процессы будут длиться еще минимум полгода», — добавил Фриске.

Ранее мы писали:

Матери Жанны Фриске отказали в компенсации морального ущерба. Даме не удалось выиграть судебный иск.​

Памятник Фриске установлен на кладбище. Поклонники уже оценили скульптуру.​