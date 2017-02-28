Новая формула красоты волос от Head&Shoulders

Шампунь Head & Shoulders с новой бьюти-формулой 3ActionFormula и технологией Micro Zinc Technology содержит частицы цинка в 8 раз меньшего размера, благодаря чему обеспечивает непревзойденный уход как за кожей головы, так и за волосами, делая их мягкими, послушными и красивыми.

Новый Head & Shoulders сокращает трансэпидермальную потерю влаги, поддерживает кожу в тонусе, увлажненной и упругой. Шампунь мгновенно обеспечивает кожу головы микроминералами, действует в течение долгого времени, активно восстанавливая защитные функции кожи головы. Формула подходит для ежедневного использования и рекомендована для всех типов волос, включая окрашенные волосы. Волосы становятся более гладкими, мягкими, послушными и красивыми, а кожа головы защищена от перхоти

на 72 часа.

Эффективность 3ActionFormula подтверждена независимой международной научной организацией Skin Health Alliance.

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Линейка Head & Shoulders с 3ActionFormula представлена четырьмя новинками, которые обеспечивают непревзойденный уход за волосами и кожей головы:

Head & Shoulders 3ActionFormula 2 в 1 Густые и крепкие: крепкие волосы от корней до самых кончиков;

Head & Shoulders 3ActionFormula 2 в 1 Гладкие и шелковистые;

Head & Shoulders 3ActionFormula Объем от самых корней: объемные и упругие волосы;

Head & Shoulders 3ActionFormula Против выпадения волос для женщин.



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