 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Новая формула красоты волос от Head&Shoulders


0 0

Шампунь Head & Shoulders с новой бьюти-формулой 3ActionFormula и технологией Micro Zinc Technology содержит частицы цинка в 8 раз меньшего размера, благодаря чему обеспечивает непревзойденный уход как за кожей головы, так и за волосами, делая их мягкими, послушными и красивыми.

Новый Head & Shoulders сокращает трансэпидермальную потерю влаги, поддерживает кожу в тонусе, увлажненной и упругой. Шампунь мгновенно обеспечивает кожу головы микроминералами, действует в течение долгого времени, активно восстанавливая защитные функции кожи головы. Формула подходит для ежедневного использования и рекомендована для всех типов волос, включая окрашенные волосы. Волосы становятся более гладкими, мягкими, послушными и красивыми, а кожа головы защищена от перхоти
на 72 часа.

Эффективность 3ActionFormula подтверждена независимой международной научной организацией Skin Health Alliance.

Выберите свой

Линейка Head & Shoulders с 3ActionFormula представлена четырьмя новинками, которые обеспечивают непревзойденный уход за волосами и кожей головы:

Новая формула красоты волос от Head&Shoulders
  • Head & Shoulders 3ActionFormula 2 в 1 Густые и крепкие: крепкие волосы от корней до самых кончиков;
  • Head & Shoulders 3ActionFormula 2 в 1 Гладкие и шелковистые;
  • Head & Shoulders 3ActionFormula Объем от самых корней: объемные и упругие волосы;
  • Head & Shoulders 3ActionFormula Против выпадения волос для женщин.


Публикуется на правах рекламы

 



0 Не нравится 0 Нравится 28.02.2017 Теги: Head&Shoulders уход за волосами

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору