Гузеева с мужем представляет новое шоу

На прошлой неделе актриса и ведущая Лариса Гузеева шокировала публику. Артистка довольно прозрачно намекала на расставание с супругом, говорила о том, что сейчас с дочерью живет у старшего сына. Но как выясняется, до окончательного разрыва еще далеко. Пара представляет новое кулинарное шоу.

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Гузеева выступит ведущей шоу, а ее муж, президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, станет одним из экспертов.

По замыслу создателей, в ходе шоу 10 пекарям-любителям предстоит пройти множество испытаний: от приготовления кулебяк по старинным рецептам и свадебных тортов до участия в блинных и пряничных поединках. Роль судей исполнят Бухаров и кондитер Ренат Агзамов.

Не обойдется и без приглашенных звезд, чьей основной задачей станет поддержка конкурсантов. Анонсировано, что в первом выпуске шоу в студию придут Анна Седокова, Елена Борщева, Дмитрий Харатьян, Вадим Галыгин, Клара Новикова, Николай Валуев, Ольга Науменко, Екатерина Волкова, Владимир Винокур, Марина Яковлева.

«По условиям шоу, на каждой программе мне придется нон-стоп пробовать сладкое и мучное - как еще оценить уровень кондитерского мастерства? Предвидя необратимые последствия для своей фигуры от всех этих дегустаций, я заранее договорилась с костюмерами программы, чтобы они на каждую новую съемку шили мне наряд на один размер больше», - шутит Гузеева.

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