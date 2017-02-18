Корчевников не покинет «Прямой эфир»

Поклонники Бориса Корчевникова ликуют. Недавно появились сообщения об уходе шоумена из проекта «Прямой эфир». Предполагалось, что Борис покинет шоу по состоянию здоровья и ему уже найдена замена. Но сейчас появилась информация о том, что Корчевников продолжит работу.

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В компании ВГТРК сообщили, что сейчас съемки передачи с Корчевниковым продолжаются. «Почему Борис Корчевников должен куда-то деваться? Он есть и будет. В настоящее время мы снимаем программу с Борисом Корчевниковым», – цитируют СМИ представителя телеканала «Россия 1».

Сам ведущий пока предпочитает не обсуждать ситуацию с журналистами. Шоумен Дмитрий Шепелев, ранее заявивший, что заменит Бориса на шоу в марте, также отказался от комментариев.

Напомним, ранее предполагалось, что Корчевников оставит проект по состоянию здоровья (несколько лет назад шоумен перенес операцию по удалению опухоли мозга), ходили слухи, что не последнюю роль сыграл недавний конфликт ведущего с бардом Никитой Джигурдой во время съемок шоу. Джигурда, кстати, заметил, что уход Корчевникова из шоу пойдет Борису на пользу.

Ранее мы писали:

Джигурда высказался о драке с Корчевниковым. Никита прокомментировал инцидент в программе "Прямой эфир".

Никита Джигурда прокомментировал уход Корчевникова. По словам барда, к ведущему пришел «Джигурдец».

Шепелева уличили в заносчивости. Публика недовольна шоуменом.