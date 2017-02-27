Роузи Хантингтон-Уайтли блеснула на оскаровской вечеринке
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Скоро она станет мамой, но пока вполне может позволить себе блистать на звездных пати. Роузи Хантингтон-Уайтли (Rosie Huntington-Whiteley) появилась на традиционной вечеринке Vanity Fair, которая проводится после церемонии «Оскар». И по единодушному мнению критиков, будущая мама выглядела потрясающе.
Роузи появилась в эксклюзивном туалете от Versace. Как уточняется, серебристое платье было создано специально для топ-модели, и похоже, над нарядом поработали с любовью. Туалет прекрасно подчеркивал все округлости фигуры, и звездный живот выглядел очень гармонично.
Компанию модели составил ее звездный возлюбленный, актер Джейсон Стейтем (Jason Statham).
Напомним, знаменитости вместе уже семь лет. Однако регистрировать свои отношения влюбленные не спешат. Хотя в январе прошлого года официально было объявлено о помолвке. По мнению Хантингтон-Уайтли, оформление документов может подождать. В то же время девушка несколько раз говорила о готовности к созданию семьи.
Несколько недель назад модель сообщила о беременности. «Рада поделиться с вами новостью, что мы с Джейсоном ждем ребенка! С любовью, Роузи», - написала будущая мама в соцсетях.
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