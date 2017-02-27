Почему Джоли не блеснула на «Оскаре»?

В последние полгода она ведет образ жизни, который можно назвать уединенным. Анджелина Джоли (Angelina Jolie) появляется на публике лишь в качестве посла доброй воли ООН или же на премьере собственной картины. Актриса отказалась даже от посещения церемонии вручения наград Американской академии. Как вы думаете почему?

​

В прошлом году Джоли не представляла новых картин, ее имени не было в списке претендентов на «Оскаре». И тем не менее актриса, как и прочие мегазвезды, вполне могла блеснуть на шоу. Но Анджелина этого не сделала.

По мнению светских обозревателей, Джоли не хотела встречаться с Брэдом Питтом (Brad Pitt). А он вполне мог приехать на церемонию, ведь появился же он на вручении наград «Золотой глобус». Сейчас актеры продолжают борьбу за детей, и, мягко говоря, звезда вовсе не жаждет встреч с мужем. Также ходят слухи, что артисты конфликтуют из-за поместья во Франции. Анджелина настаивает на продаже, в то время как Брэд считает, что Шато Мираваль прекрасно подходит для детей.

Впрочем, поклонники надеются, что в следующем году мы обязательно увидим Джоли. Недавно звезда представила свою картину «Сначала они убили моего отца» и, по мнению критиков, вполне может претендовать на престижную награду.

Ранее мы писали:

Церемония «Оскар»: Стильные триумфы и катастрофы. Кто из звезд показал себя во всей красе на красной дорожке? Кто допустил стильный промах?​

Бывший телохранитель Бранжелины рассказал о неприязни к Питту. Оказывается, Брэда многие недолюбливают.