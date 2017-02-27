Кто испортил церемонию «Оскар»

Прошедшая церемония вручения премии «Оскар» определенно войдет в историю. И в первую очередь из-за нелепого казуса. В ходе шоу был неправильно назван победитель в номинации «Лучший фильм». Теперь ведется расследование.

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Объявлять победителя в самой главной номинации было доверено ветеранам Голливуда Уоррену Битти и Фэй Данауэй. Открыв концерт, Битти несколько растерялся и посмотрел на коллегу. Данауэй перехватила инициативу и назвала картину «Ла-Ла Ленд». Через несколько минут стало известно об ошибке. Лучшим оказался фильм «Лунный свет».

Как пояснил Битти, он получил не тот конверт. «Я открыл его и прочел: "Эмма Стоун, Ла-Ла Ленд"». В соцсетях активно обсуждают инцидент. Многие язвительно называют прошедшую церемонию «пранком, вышедшим из-под контроля».

Компания PricewaterhouseCoopers, ответственная за подсчет голосов членов Американской киноакадемии​ при присуждении награды «Оскар», распространила официальное заявление.​ «Мы приносим искренние извинения "Лунному свету", "Ла-Ла Ленду", Уоррену Битти, Фэй Данауэй и зрителям "Оскара" за ошибку, сделанную во время объявления премии за "Лучший фильм"».

Организаторы обещают провести расследование досадного инцидента.

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Источник фото: Globallookpress.com