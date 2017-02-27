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Кто испортил церемонию «Оскар»


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Прошедшая церемония вручения премии «Оскар» определенно войдет в историю. И в первую очередь из-за нелепого казуса. В ходе шоу был неправильно назван победитель в номинации «Лучший фильм». Теперь ведется расследование.

Объявлять победителя в самой главной номинации было доверено ветеранам Голливуда Уоррену Битти и Фэй Данауэй. Открыв концерт, Битти несколько растерялся и посмотрел на коллегу. Данауэй перехватила инициативу и назвала картину «Ла-Ла Ленд». Через несколько минут стало известно об ошибке. Лучшим оказался фильм «Лунный свет».

Как пояснил Битти, он получил не тот конверт. «Я открыл его и прочел: "Эмма Стоун, Ла-Ла Ленд"». В соцсетях активно обсуждают инцидент. Многие язвительно называют прошедшую церемонию «пранком, вышедшим из-под контроля».

Компания PricewaterhouseCoopers, ответственная за подсчет голосов членов Американской киноакадемии​ при присуждении награды «Оскар», распространила официальное заявление.​ «Мы приносим искренние извинения "Лунному свету", "Ла-Ла Ленду", Уоррену Битти, Фэй Данауэй и зрителям "Оскара" за ошибку, сделанную во время объявления премии за "Лучший фильм"».

Организаторы обещают провести расследование досадного инцидента.

Ранее мы писали:

Церемония «Оскар»: Стильные триумфы и катастрофы. Кто из звезд показал себя во всей красе на красной дорожке? Кто допустил стильный промах?​

Махершала Али стал первым мусульманином с «Оскаром». Актер получил награду за роль в картине «Лунный свет».​

Герцогиня Кейт блеснула с голливудскими звездами. Ее Светлость появилась на церемонии BAFTA. 

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 1 Нравится 27.02.2017 Теги: Оскар

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