Дженнифер Энистон влюблена и счастлива

Она долгое время считалась неудачницей в любви. Но теперь Дженнифер Энистон (Jennifer Aniston) действительно счастлива в личной жизни. И пусть сплетники распускают нехорошие слухи. Судя по улыбке Джен, мужчина ее мечты рядом.

Публикация от FC JENNIFER ANISTON BRASIL (@loveaniston_br) Фев 27 2017 в 3:24 PST

Дженнифер Энистон накануне выступила на церемонии «Оскар» с речью. Актриса призвала почтить память ушедших звезд кино. А после мероприятия звезда вместе с супругом Джастином Теру (Justin Theroux) отправилась на традиционную вечеринку Vanity Fair.

Актеры выглядели очень гармонично, обменивались милыми улыбкам. А еще было заметно, что Джен смотрит на мужа так, как смотрят на мужчину только по-настоящему счастливые влюбленные женщины.

Публикация от FC JENNIFER ANISTON BRASIL (@loveaniston_br) Фев 27 2017 в 3:23 PST

Напомним, Энистон и Теру сочетались браком два года назад. Актеры предпочитают не обсуждать личную жизнь. В таблоидах тем временем регулярно появляются слухи о скором разрыве. Так, в декабре Life&Style рапортовал, что в январе Джен намерена подать на развод.

По словам инсайдеров, Джастин невнимателен к жене, слишком много времени проводит на съемках. «Джен не намерена делать Джастину еще больнее, бросив его перед праздниками, поэтому она пока не будет сообщать ему о своем желании. Но мы не удивимся, если в самом начале следующего года узнаем, что эта пара распалась», — сообщал источник.

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