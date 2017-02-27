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Дженнифер Энистон влюблена и счастлива


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Она долгое время считалась неудачницей в любви. Но теперь Дженнифер Энистон (Jennifer Aniston) действительно счастлива в личной жизни. И пусть сплетники распускают нехорошие слухи. Судя по улыбке Джен, мужчина ее мечты рядом.

Дженнифер Энистон накануне выступила на церемонии «Оскар» с речью. Актриса призвала почтить память ушедших звезд кино. А после мероприятия звезда вместе с супругом Джастином Теру (Justin Theroux) отправилась на традиционную вечеринку Vanity Fair.  

Актеры выглядели очень гармонично, обменивались милыми улыбкам. А еще было заметно, что Джен смотрит на мужа так, как смотрят на мужчину только по-настоящему счастливые влюбленные женщины.

Напомним, Энистон и Теру сочетались браком два года назад. Актеры предпочитают не обсуждать личную жизнь. В таблоидах тем временем регулярно появляются слухи о скором разрыве. Так, в декабре Life&Style рапортовал, что в январе Джен намерена подать на развод.

По словам инсайдеров, Джастин невнимателен к жене, слишком много времени проводит на съемках. «Джен не намерена делать Джастину еще больнее, бросив его перед праздниками, поэтому она пока не будет сообщать ему о своем желании. Но мы не удивимся, если в самом начале следующего года узнаем, что эта пара распалась», — сообщал источник.

Ранее мы писали:

Махершала Али стал первым мусульманином с «Оскаром». Актер получил награду за роль в картине «Лунный свет».​

Джастин Теру согласен быть мистером Энистон. Актер не комплексует по этому поводу. 

Дженнифер Энистон злорадствует. Актриса порадовалась, узнав о разводе Джоли и Питта. 



0 Не нравится 1 Нравится 27.02.2017 Теги: Дженнифер Энистон

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