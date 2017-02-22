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Рики Мартин поведал о воспитании детей


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Певца Рики Мартина (Ricky Martin) можно назвать суперпапой. Артист в одиночку растит двух сыновей и при этом активно работает. Как звезде это удается?

В новом интервью Рики объяснил, что не представляет себе жизни без детей. Мартин на днях побывал в студии The Dr. Oz Show - проекте известного в США Доктора Оза. Мужчины обсуждали различные темы, и когда речь зашла о детях, Рики признался, что многие критикуют его стиль воспитания 8-летних Валентино и Маттео.

«Они путешествуют чуть ли не с самого рождения. Ведь я очень часто в дороге. Многие говорят мне: "Рик, когда же ты остановишься со своими турне, ведь дети, им нужна стабильность". Тогда я отвечаю: "Стабильность? Я их стабильность". Если меня не будет рядом, то ребята почувствуют дискомфорт и нестабильность. Но сейчас с ними все отлично».

 

Публикация от Ricky (@ricky_martin)

Мартин добавил, что сейчас мальчики на домашнем обучении. По словам артиста, принимая любое важное решение, он, прежде всего, думает о детях. «Думаю, как это отразится на их благосостоянии. Это моя обязанность, которую я принял, став отцом. Дети стали для меня чем-то вроде религии. Они не знают об этом, но они похожи на маленьких спасителей».

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    Одобряете стиль воспитания Мартина?

Ранее мы писали:

Рики Мартин меняет ориентацию. Артист не прочь пофлиртовать с девушками. И не только пофлиртовать. 

Рики Мартин  не любит гостиничные подушки. Стал известен райдер звезды.

Рики Мартин готовится к рождению дочери. Сейчас артист растит двух сыновей.


0 Не нравится 0 Нравится 22.02.2017 Теги: Рики Мартин

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