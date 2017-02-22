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Кейт Мосс не скрывает грудь


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В юности она была довольно скромной и даже закомплексованной девушкой. Но годы в модельном бизнесе не прошли даром. Сейчас Кейт Мосс (Kate Moss) с легкостью обнажается не только на фотосессиях.

 
 
 

Накануне звезда вышла в свет в весьма смелом наряде. Кейт попалась на глаза фотографам в тот момент, когда направлялась на вечеринку. Звезда была в кокетливом полупрозрачном туалете. Причем Мосс предпочла обойтись без бюстгальтера и, можно сказать, выставила бюст напоказ.

Между прочим, несколько лет назад модель, олицетворявшая «героиновый шик» начала нулевых, обмолвилась, что с возрастом ее грудь стала больше. По словам Мосс, в юности она сильно завидовала девушкам с пышным бюстом.

«Я реально хотела иметь большую шикарную грудь, как у многих девушек вокруг, и даже не исключала для себя возможности сделать пластическую операцию. Помню, эталоном красоты для меня была Синди Кроуфорд. Но когда каждый день по несколько раз снимаешь топ в публичных местах, на показах, фотосессиях, примерках, то перестаешь воспринимать эту проблему всерьез. В конце концов есть спрос - значит, и не все потеряно».

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 22.02.2017 Теги: Кейт Мосс

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