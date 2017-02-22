Экс-бойфренд Бони попросил уважать личную жизнь

Виктория Боня и Александр Смерфит несколько недель назад начали новую главу в жизни. Виктория официально объявила о разрыве, уточнив, что обдумывала вместе с любимым этот важный вопрос не один месяц. Теперь высказаться счел нужным Александр.

Вот уже несколько недель в комментариях к постам Смерфита в Insta идет бурная дискуссия по поводу его расставания с Викторией. Дело дошло и до прямых оскорблений в адрес мужчины, и в конце концов он решил прояснить ситуацию.

«Я отношусь с уважением и ценю отношения с Викторией, матерью моего ребенка. Это было непростое решение, учитывая многочисленные спекуляции в Интернете. Думаю, мы оба ответственны за раздувание слухов, притом что мы до сих пор заботимся и будем заботиться друг о друге. Наша любовь безусловна, но порой вспышки ярости приводили к недоразумениям и недопониманию. Сейчас мы живем раздельно... все мы просто люди. Я прошу уважать нашу личную жизнь. Не ждите от нас комментариев. Все мы желаем друг другу счастья», — написал Александр в Insta.

Публикация от Victoria Bonya ♐️ (@victoriabonya) Фев 21 2017 в 2:45 PST

Напомним, у Бони и Смерфита растет дочь Анджелина. По словам Виктории, Александр с удовольствием исполняет отцовские обязанности. Есть информация, что после разрыва он оказывает Боне некоторую финансовую поддержку. Впрочем, сама Виктория зарабатывает вполне достаточно на модельных контрактах и рекламе в соцсетях.

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