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Экс-бойфренд Бони попросил уважать личную жизнь


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Виктория Боня и Александр Смерфит несколько недель назад начали новую главу в жизни. Виктория официально объявила о разрыве, уточнив, что обдумывала вместе с любимым этот важный вопрос не один месяц. Теперь высказаться счел нужным Александр.

Вот уже несколько недель в комментариях к постам Смерфита в Insta идет бурная дискуссия по поводу его расставания с Викторией. Дело дошло и до прямых оскорблений в адрес мужчины, и в конце концов он решил прояснить ситуацию.

«Я отношусь с уважением и ценю отношения с Викторией, матерью моего ребенка. Это было непростое решение, учитывая многочисленные спекуляции в Интернете. Думаю, мы оба ответственны за раздувание слухов, притом что мы до сих пор заботимся и будем заботиться друг о друге. Наша любовь безусловна, но порой вспышки ярости приводили к недоразумениям и недопониманию. Сейчас мы живем раздельно... все мы просто люди. Я прошу уважать нашу личную жизнь. Не ждите от нас комментариев. Все мы желаем друг другу счастья», — написал Александр в Insta.

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    Рисунок
    Как считаете, Смерфит поступил как джентльмен?

 

Напомним, у Бони и Смерфита растет дочь Анджелина. По словам Виктории, Александр с удовольствием исполняет отцовские обязанности. Есть информация, что после разрыва он оказывает Боне некоторую финансовую поддержку. Впрочем, сама Виктория зарабатывает вполне достаточно на модельных контрактах и рекламе в соцсетях.

Ранее мы писали: 

Виктория Боня оставила дочь с отцом. Звезде удалось сохранить хорошие отношения с бывшим.​

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0 Не нравится 1 Нравится 22.02.2017 Теги: виктория боня

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