Первая леди Азербайджана стала вице-президентом
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Мехрибан Алиева - дама роскошная и весьма серьезная. Теперь она занимает новый и очень ответственный пост. Сегодня официально объявлено о назначении Алиевой первым вице-президентом Азербайджана.
На протяжении многих лет Мехрибан Алиева является активным политическим и общественным деятелем. Более десяти лет возглавляет благотворительный фонд имени первого президента республики Гейдара Алиева, а также входит в меджлис (парламент) Азербайджана.
Алиева уже заявила прессе, что осознает серьезность возложенной на нее ответственности и оправдает оказанное ей доверие.
Тем временем политические обозреватели отмечают, что назначение первой леди вице-президентом стало логическим продолжением курса на усиление власти Алиевых. В то же время многие полагают, что назначение жены президента — значительной самостоятельной политической фигуры — на недавно учрежденный пост второго человека в стране может положительно повлиять на положение с правами женщин в Азербайджане.
В соцсетях тем временем иронизируют: «Трамп завидует», «Вот это я понимаю, "переписал все имущество на супругу"», «При разводе каждому достанется половина страны».
Ранее мы писали:
Иванка Трамп может получить работу в Белом доме. Дональд Трамп отметил способности дочери.
Первая леди Азербайджана претендует на место супруга. Мехрибан Алиева выдвинута кандидатом на пост президента.
Лейла Алиева удочерила ребенка. Дама давно мечтала о дочери.
Источник фото: Globallookpress.com
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Обсуждение 2
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Marana VilniusО как! Демократия, однако.
21.02.17 18:15