Первая леди Азербайджана стала вице-президентом

Мехрибан Алиева - дама роскошная и весьма серьезная. Теперь она занимает новый и очень ответственный пост. Сегодня официально объявлено о назначении Алиевой первым вице-президентом Азербайджана.

















На протяжении многих лет Мехрибан Алиева является активным политическим и общественным деятелем. Более десяти лет возглавляет благотворительный фонд имени первого президента республики Гейдара Алиева, а также входит в меджлис (парламент) Азербайджана.

Алиева уже заявила прессе, что осознает серьезность возложенной на нее ответственности и оправдает оказанное ей доверие.

Тем временем политические обозреватели отмечают, что назначение первой леди вице-президентом стало логическим продолжением курса на усиление власти Алиевых. В то же время многие полагают, что назначение жены президента — значительной самостоятельной политической фигуры — на недавно учрежденный пост второго человека в стране может положительно повлиять на положение с правами женщин в Азербайджане.

В соцсетях тем временем иронизируют: «Трамп завидует», «Вот это я понимаю, "переписал все имущество на супругу"», «При разводе каждому достанется половина страны».

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Иванка Трамп может получить работу в Белом доме. Дональд Трамп отметил способности дочери.

Первая леди Азербайджана претендует на место супруга. Мехрибан Алиева выдвинута кандидатом на пост президента.

Лейла Алиева удочерила ребенка. Дама давно мечтала о дочери.

Источник фото: Globallookpress.com