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Катя Гордон родила сына


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Певицу и ведущую Катю Гордон можно поздравить. Звезда родила второго наследника! Информацию о пополнении подтвердил журналистам представитель Кати. Сама же счастливая мама предпочитает пока не общаться с прессой.

В воскресенье Гордон удивила поклонников сообщением о том, что у нее отошли воды и она едет в роддом. Певица даже опубликовала видео поездки в клинику, и подписчики шутили о «родах в прямом эфире».

Однако последние дни Катерина не общается в соцсетях и не отвечает на телефонные звонки. Пресса забеспокоилась.

 «Катя действительно уже родила, - сообщил представитель артистки Starhit. – К сожалению, я не знаю всех подробностей, Катя сейчас в роддоме с сыном и не хочет, чтобы ее тревожили». Ранее Катя говорила о том, что уже выбрала имя для сына - мальчик она решила назвать Даниэлем.

Стоит отметить, что беременность Гордон протекала нормально, но в последние несколько недель артистка почувствовала недомогание. «Откровенно говоря, я очень устала от этого существования не во всю силу. Последний месяц жуткий. Чувак внутри меня запинал, от всего изжога и сон как у алкоголика... Морально я в норме, но физически чувствую себя инвалидом. Девочки, у вас так было? Счастье-то счастьем, но последний месяц – это жесть... Тем не менее я улыбаюсь как на фото Федотовой во все 32 зуба», – жаловалась звезда в соцсетях.

Ранее мы писали:

Катя Гордон: «Наш с Сергеем ребенок родится в любви и радости!» Откровенное интервью "Клео". 

Катя Гордон ищет жениха. Ведущая стала участницей ток-шоу «Давай поженимся!».

Мадонна не нарадуется на маленьких дочерей. Дива опубликовала видео недавно удочеренных девочек.


0 Не нравится 0 Нравится 21.02.2017 Теги: катя гордон

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