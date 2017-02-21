Катя Гордон родила сына

Певицу и ведущую Катю Гордон можно поздравить. Звезда родила второго наследника! Информацию о пополнении подтвердил журналистам представитель Кати. Сама же счастливая мама предпочитает пока не общаться с прессой.

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В воскресенье Гордон удивила поклонников сообщением о том, что у нее отошли воды и она едет в роддом. Певица даже опубликовала видео поездки в клинику, и подписчики шутили о «родах в прямом эфире».

Однако последние дни Катерина не общается в соцсетях и не отвечает на телефонные звонки. Пресса забеспокоилась.

«Катя действительно уже родила, - сообщил представитель артистки Starhit. – К сожалению, я не знаю всех подробностей, Катя сейчас в роддоме с сыном и не хочет, чтобы ее тревожили». Ранее Катя говорила о том, что уже выбрала имя для сына - мальчик она решила назвать Даниэлем.

Стоит отметить, что беременность Гордон протекала нормально, но в последние несколько недель артистка почувствовала недомогание. «Откровенно говоря, я очень устала от этого существования не во всю силу. Последний месяц жуткий. Чувак внутри меня запинал, от всего изжога и сон как у алкоголика... Морально я в норме, но физически чувствую себя инвалидом. Девочки, у вас так было? Счастье-то счастьем, но последний месяц – это жесть... Тем не менее я улыбаюсь как на фото Федотовой во все 32 зуба», – жаловалась звезда в соцсетях.

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