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Джорджа Клуни высмеивают друзья


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Этот год станет поворотным для голливудского актера Джорджа Клуни (George Clooney). В скором времени супруга Амаль (Amal) подарит ему сына и дочь. Пара невероятно рада, но, как признался актер, сейчас друзья постоянно над ним подшучивают.

По словам приятелей, Клуни очень счастлив и с нетерпением ждет появления малышей на свет. «Мы с женой действительно очень счастливы, для нас это настоящее приключение. Так что мы ждем прибавления в семействе с широко распростертыми объятьями!» — подтвердил актер на днях журналистам.

Правда, теперь с друзьями общаться Джорджу непросто. «Как только в разговоре наступает пауза, они дружно начинают изображать плач младенцев: "Уа-Уа!"», — рассказал артист на французском телешоу Rencontres de Cinema.

На вопрос, не смущает ли звезду то обстоятельство, что он станет отцом в весьма зрелом возрасте, Клуни заявил, что вдохновляется примером Бельмондо. «Когда его вторая жена Натали Тардивел родила, ему было уже 70 лет. Мой случай немного лучше — к моменту появления детей мне исполнится всего 56 лет!»

Кстати, ранее сообщалось, что актер сильно волнуется. «Он сильно нервничает. Испытывает те же чувства, какие испытывают другие мужчины, готовящиеся впервые стать папами», — рассказали инсайдеры People.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 1 Нравится 21.02.2017 Теги: Джордж Клуни

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