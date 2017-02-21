Фадеев попрощался с Максаковой

Неожиданный переезд в Киев известной певицы Марии Максаковой до сих пор обсуждается прессой, друзьями и коллегами артистки. Действия звезды и ее супруга называют «побегом», Марию обещано исключить из партии «Единая Россия», она уволена из Гнесинского училища. Некоторые артисты подшучивают, а продюсер Максим Фадеев сегодня сообщил, что сильно разочарован.

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Фадеев узнал о переезде Максаковой только сегодня. И в порыве написал осуждающий пост в соцсетях. «Я все могу понять, но есть один нюанс, который мне кажется важным отметить. Как бы там ни было, как бы ты ни не любил правительство своей страны или как бы тебе ни не нравился строй, в котором ты сегодня жил, но заливать помоями и грязью свою страну нельзя. Она все равно дала тебе жизнь, хлеб, воспитание, образование. Если тебе все это опостылело и не нравится — езжай куда хочешь, но молчи! Никогда не говори о своей стране плохо. Это то же самое, что говорить о своей матери плохо. Для меня это так», — пишет продюсер.

По словам Максима, наша страна не без недостатков и тем не менее после 15 лет жизни за границей он вернулся в Россию и намерен делать все от него возможное, чтобы родина стала лучше.

«Я уверен, что они не найдут счастья, предав Родину. А так и будут болтаться по свету изгоями, предателями. Потому что любой человек знает - если ты сумел предать свою Родину, ты так же предашь любую другую. Я так любил эту певицу. А сегодня я очень разочарован. Прощай, мое разочарование», — добавил продюсер.

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