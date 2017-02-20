 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Волосожар и Траньков выбрали имя для первенца


1 1

Звездная пара Татьяна Волосожар - Максим Траньков наслаждается новым статусом. На прошлой неделе фигуристы стали родителями. Татьяна подарила любимому красавицу-дочку. И в течение нескольких дней пара выбирала имя для наследницы.

Фигуристы подошли к вопросу выбора имени очень серьезно. И в итоге решили назвать малышку Анжелика. Это имя образовано от латинского angelicus — «ангельский». Происходит от греческого «ангелос» - вестник, ангел. Фамилия у девочки будет двойная - Волосожар-Транькова.

Как напоминают СМИ, Анжелика появилась на свет 16 февраля в клинике Лапино. Роды прошли без осложнений, причем Траньков был рядом с любимой в ответственный момент.

«Столько поздравлений, столько звонков, столько радостных и счастливых слов. Спасибо всем огромное! До сих пор мы все еще осознаем, что это, наконец, произошло: мы с Таней стали папой и мамой чудесной девочки. Наверно, так говорят все родители и все такое чувствуют — твой ребенок — самое прекрасное, что может с тобой случиться. Никакие медали, никакие достижения, никакие пьедесталы не могут даже соревноваться с мгновением, когда ты впервые берешь на руки свою дочь!» — делился эмоциями счастливый папа.

Ранее мы писали: 

Лучшие на льду! Волосожар и Траньков завоевали олимпийское золото. Эффектная победа в Сочи. 

Илья Авербух: «Я женат на работе». Фигурист спокойно говорит о личной жизни и не прочь поделиться некоторыми подробностями. 

«Ледниковый период» возвращается. Шоу стартует уже на следующей неделе. 

Источник фото: Globallookpress.com



1 Не нравится 1 Нравится 20.02.2017 Теги: Татьяна Волосожар

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору