Волосожар и Траньков выбрали имя для первенца

Звездная пара Татьяна Волосожар - Максим Траньков наслаждается новым статусом. На прошлой неделе фигуристы стали родителями. Татьяна подарила любимому красавицу-дочку. И в течение нескольких дней пара выбирала имя для наследницы.

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Фигуристы подошли к вопросу выбора имени очень серьезно. И в итоге решили назвать малышку Анжелика. Это имя образовано от латинского angelicus — «ангельский». Происходит от греческого «ангелос» - вестник, ангел. Фамилия у девочки будет двойная - Волосожар-Транькова.

Как напоминают СМИ, Анжелика появилась на свет 16 февраля в клинике Лапино. Роды прошли без осложнений, причем Траньков был рядом с любимой в ответственный момент.

«Столько поздравлений, столько звонков, столько радостных и счастливых слов. Спасибо всем огромное! До сих пор мы все еще осознаем, что это, наконец, произошло: мы с Таней стали папой и мамой чудесной девочки. Наверно, так говорят все родители и все такое чувствуют — твой ребенок — самое прекрасное, что может с тобой случиться. Никакие медали, никакие достижения, никакие пьедесталы не могут даже соревноваться с мгновением, когда ты впервые берешь на руки свою дочь!» — делился эмоциями счастливый папа.

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Источник фото: Globallookpress.com