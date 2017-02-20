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Вадим Казаченко стал холостяком


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Певец Вадим Казаченко теперь совершенно свободный мужчина. Как сообщается, Гагаринский суд Москвы признал фиктивным брак артиста с Ольгой Мартыновой. Теперь бывшим супругам предстоит решить вопрос о выплате алиментов - Мартынова ждет ребенка.

В конце прошлого года Ольга Мартынова в программе «Пусть говорят» заявила, что исполнитель выгнал ее из дома и она фактически оказалась на улице без средств к существованию. В ответ Казаченко пояснил, что он давно просил супругу о разводе, но она пытается им манипулировать.

В итоге суд признал брак недействительным, несмотря на беременность Ольги. «У них не было совместного быта и семьи, на основании этого суд признал брак недействительным, — цитирует Life.ru адвоката Казаченко. — То есть если брак аннулирован, юридических последствий не будет, поскольку нет совместно нажитого имущества».

Ранее Мартынова подала в суд на выплату алиментов на ее содержание и на будущего ребенка. Дама требует выплаты немногим более 50 тысяч рублей в месяц. Составить иск помогла правозащитник Екатерина Гордон. Сторонам предстоит продолжение разбирательств.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 20.02.2017 Теги: Вадим Казаченко

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Обсуждение 4  

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  • Наталья
    Ни стыда, ни совести у Казаченко не осталось! Ему руку никто не заламывал, волоком в загс не тащил, на камеру о любви и счастье заявлял в уме и при памяти.... И нате - фиктивный брак! Девку обрюхатил тоже фиктивно? "Я не я и лошадь не моя"... Цирк! Почему не развод (с кем не бывает - разлюбил, не сошлись характерами и т.п.)? Выходит - не мужик он, а лишь человек мужского пола! Вторичные половые признаки есть, а признаков мужского достоинства -нет...(((
    		 21.02.17 09:04
         
    4
         
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  • madame
    оченъ странные аргументы... почему все-таки анулирование, а не развод
    		 20.02.17 15:16
         
    4
         
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