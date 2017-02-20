Вадим Казаченко стал холостяком
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Певец Вадим Казаченко теперь совершенно свободный мужчина. Как сообщается, Гагаринский суд Москвы признал фиктивным брак артиста с Ольгой Мартыновой. Теперь бывшим супругам предстоит решить вопрос о выплате алиментов - Мартынова ждет ребенка.
В конце прошлого года Ольга Мартынова в программе «Пусть говорят» заявила, что исполнитель выгнал ее из дома и она фактически оказалась на улице без средств к существованию. В ответ Казаченко пояснил, что он давно просил супругу о разводе, но она пытается им манипулировать.
В итоге суд признал брак недействительным, несмотря на беременность Ольги. «У них не было совместного быта и семьи, на основании этого суд признал брак недействительным, — цитирует Life.ru адвоката Казаченко. — То есть если брак аннулирован, юридических последствий не будет, поскольку нет совместно нажитого имущества».
Ранее Мартынова подала в суд на выплату алиментов на ее содержание и на будущего ребенка. Дама требует выплаты немногим более 50 тысяч рублей в месяц. Составить иск помогла правозащитник Екатерина Гордон. Сторонам предстоит продолжение разбирательств.
Ранее мы писали:Вадим Казаченко рассказал о причинах потери популярности. Артист с трудом принимает правила игры современного российского шоу-бизнеса.
Самые яркие отечественные исполнители восьмидесятых. Многие из них продолжают нас радовать.Линдси Лохан подралась с экс-женихом. Видео. В интернете появилось видео публичной ссоры Лохан и Тарабасова в то время, когда они еще были парой.
Источник фото: Globallookpress.com
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Обсуждение 4
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НатальяНи стыда, ни совести у Казаченко не осталось! Ему руку никто не заламывал, волоком в загс не тащил, на камеру о любви и счастье заявлял в уме и при памяти.... И нате - фиктивный брак! Девку обрюхатил тоже фиктивно? "Я не я и лошадь не моя"... Цирк! Почему не развод (с кем не бывает - разлюбил, не сошлись характерами и т.п.)? Выходит - не мужик он, а лишь человек мужского пола! Вторичные половые признаки есть, а признаков мужского достоинства -нет...(((
21.02.17 09:04
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madameоченъ странные аргументы... почему все-таки анулирование, а не развод
20.02.17 15:16
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ПрелестьФу фу фу. Как бы то ни было девкой напользовался на свадьбе о любви публично базарил. Ужас. Неустойку за потерю мужской чести должен платить. О времена. О нравы. Но... Бог все видит.
20.02.17 15:50
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Юликонболее опытный юрист вероятно, услуги которого дешевле раздела имущества.
20.02.17 17:42
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