Наоми Кэмпбелл блеснула в перьях

Забудьте о пайетках и стразах. Сегодня в моде кое-что поинтереснее. Например, меховое пальто с отделкой перьями. Вроде того, в котором Наоми Кэмпбелл (Naomi Campbell) блеснула на недавней вечеринке Diesel.

Публикация от The Squad Management (@thesquadmanagement) Фев 20 2017 в 4:45 PST

В Лондоне проходит традиционная Неделя моды. А как же Неделя моды без веселых и стильных пати? Одно из таких мероприятий с участием звезд на выходных организовал модный бренд Diesel. И самой эффектной гостьей стала Черная пантера.

Наоми появилась в стильном туалете с отделкой из меха и черно-фиолетовых перьев. И по единодушному мнению критиков, выглядела 46-летняя супермодель потрясающе.

Кэмпбелл не впервой устраивать модный фурор. Но модель уже не раз сетовала, что многие стилисты и визажисты до сих пор не обладают достаточным мастерством при работе с темнокожими девушками. «Когда я была моложе, я сталкивалась с той же проблемой. Я приходила на показ, а там не оказывалось ни одного стилиста, который умеет работать с моделями африканского происхождения. Грустно слышать, что через столько лет модели всё ещё сталкиваются с этим. Мне всегда приходилось приносить всё с собой — мою косметику, продукты для волос, чтобы быть уверенной, что я буду выглядеть так, как требуется», — рассказывала звезда в одном из интервью.

Ранее мы писали:

Самое потрясающее на Неделе моды в Нью-Йорке. Шуба и хиджаб, бывший преступник - звезда шоу Philipp Plein и самые обсуждаемые наряды знаменитостей.

Наоми Кэмпбелл ошеломила смелым нарядом. Модель поражает нарядами и фигурой.

Наоми Кэмпбелл похвасталась идеальным телом. Черная пантера в отличной форме и при случае готова это доказать.