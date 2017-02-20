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Наоми Кэмпбелл блеснула в перьях


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Забудьте о пайетках и стразах. Сегодня в моде кое-что поинтереснее. Например, меховое пальто с отделкой перьями. Вроде того, в котором Наоми Кэмпбелл (Naomi Campbell) блеснула на недавней вечеринке Diesel.

В Лондоне проходит традиционная Неделя моды. А как же Неделя моды без веселых и стильных пати? Одно из таких мероприятий с участием звезд на выходных организовал модный бренд Diesel. И самой эффектной гостьей стала Черная пантера.

Наоми появилась в стильном туалете с отделкой из меха и черно-фиолетовых перьев. И по единодушному мнению критиков, выглядела 46-летняя супермодель потрясающе.

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Кэмпбелл не впервой устраивать модный фурор. Но модель уже не раз сетовала, что многие стилисты и визажисты до сих пор не обладают достаточным мастерством при работе с темнокожими девушками. «Когда я была моложе, я сталкивалась с той же проблемой. Я приходила на показ, а там не оказывалось ни одного стилиста, который умеет работать с моделями африканского происхождения. Грустно слышать, что через столько лет модели всё ещё сталкиваются с этим. Мне всегда приходилось приносить всё с собой — мою косметику, продукты для волос, чтобы быть уверенной, что я буду выглядеть так, как требуется», — рассказывала звезда в одном из интервью.

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Наоми Кэмпбелл похвасталась идеальным телом. Черная пантера в отличной форме и при случае готова это доказать.



0 Не нравится 1 Нравится 20.02.2017 Теги: Наоми Кэмпбелл

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