 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Дженнифер Лопес показала сексапил


0 0

В июле она отметит 48-летие. Ну и что? Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez) абсолютно не переживает по этому поводу, собственным примером показывая, что возраст - всего лишь цифра. И на выходных звезда еще раз напомнила, что и ближе к 50 можно быть секс-бомбой.

Вчера в Instagram Лопес опубликовала эффектное селфи. На фото Джен запечатлена с макияжем «фам фаталь», серебристым чокером и в топе, выгодно подчеркивающем линию декольте. «Лучшее воскресенье», — подписала певица фото.

Поклонники в восторге, а светские обозреватели позавидовали рэперу Дрейку (Drake) - упорно циркулируют слухи о романе известных артистов. Сама Лопес предпочитает не распространяться о личном, но недавно объяснила, почему предпочитает общаться с мужчинами намного моложе. «В 20 лет парни очень самоуверенные и дерзкие, а девушки, наоборот, дико не уверены в себе. Потом все меняется: мужчины чаще начинают сомневаться в себе, а женщины — ощущать гармонию с собой, что делает их еще более привлекательными», — заметила артистка в интервью W.

И добавила: «В 20 я комплексовала из-за своей фигуры и внешности вообще. Теперь я просто люблю себя».

  •  
    Рисунок
    Дженнифер Лопес - секси?

Ранее мы писали:

Дженнифер Лопес объявила о разрыве с Каспером Смартом. Между певицей и танцором все кончено. 

Дженнифер Лопес провозглашена «Секси навечно». Лестный титул от Victoria’s Secret. 

Дженнифер Лопес увлечена Дрейком. Новый звездный роман?


0 Не нравится 0 Нравится 20.02.2017 Теги: Дженнифер Лопес

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 5  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору