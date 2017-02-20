Дженнифер Лопес показала сексапил
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В июле она отметит 48-летие. Ну и что? Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez) абсолютно не переживает по этому поводу, собственным примером показывая, что возраст - всего лишь цифра. И на выходных звезда еще раз напомнила, что и ближе к 50 можно быть секс-бомбой.
Вчера в Instagram Лопес опубликовала эффектное селфи. На фото Джен запечатлена с макияжем «фам фаталь», серебристым чокером и в топе, выгодно подчеркивающем линию декольте. «Лучшее воскресенье», — подписала певица фото.
Поклонники в восторге, а светские обозреватели позавидовали рэперу Дрейку (Drake) - упорно циркулируют слухи о романе известных артистов. Сама Лопес предпочитает не распространяться о личном, но недавно объяснила, почему предпочитает общаться с мужчинами намного моложе. «В 20 лет парни очень самоуверенные и дерзкие, а девушки, наоборот, дико не уверены в себе. Потом все меняется: мужчины чаще начинают сомневаться в себе, а женщины — ощущать гармонию с собой, что делает их еще более привлекательными», — заметила артистка в интервью W.
И добавила: «В 20 я комплексовала из-за своей фигуры и внешности вообще. Теперь я просто люблю себя».
Ранее мы писали:Дженнифер Лопес объявила о разрыве с Каспером Смартом. Между певицей и танцором все кончено.
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Обсуждение 5
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YuiС её возможностями это не сложно. У нас также Валерия и Кристина выглядят также, только без жопы 54 размера. Ну и конечно профессиональный мэйкап- это его заслуга.
21.02.17 08:05
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Masha NYCИ еще животворящий Фотошоп. Куда без него
21.02.17 01:03
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ЮликонВот что стробинг животворящий с лицом делает :))
20.02.17 23:28