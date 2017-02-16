Представлены фото беременной Монро

У Мэрилин Монро (Marilyn Monroe) было много секретов. Секс-символ прошлого века до сих пор остается загадкой не только для многих поклонников, но и исследователей. Но сейчас одна из тайн дивы раскрыта. В Сети появились фотографии беременной Мэрилин.

Публикация от Marilyn Monroe ❤ RaRa Reid (@norma_jeane) Фев 15 2017 в 1:00 PST

Снимки были сделаны в июле 1960 года близкой подругой актрисы Фридой Халл на съемочной площадке фильма «Давай займемся любовью». Тогда актриса забеременела от своего коллеги, знаменитого актера Ива Монтана (Yves Montand). На тот момент Ив был женат.

Публикация от Marilyn Monroe 💋 مارلين مونرو (@normamonroe262) Фев 16 2017 в 2:28 PST

В свое время Монро не скрывала связь с Монтаном, однако беременность предпочитала держать в секрете. Об интересном положении звезды знали лишь несколько самых близких подруг.

Слайды беременной кинодивы были проданы на аукционе в Голливуде за 2240 долларов. Владельцем уникальных фотографий стал Тони Майклс (Tony Michaels), сосед и приятель Халл. Майкл поделился снимками с прессой и рассказал, что, по словам Фриды, Мэрилин потеряла ребенка. Однако даже Фриде было неясно, был ли это выкидыш или звезда решилась на аборт.

​

Ранее мы писали:

Мэрилин Монро пыталась «раскрыть глаза» Жаклин Кеннеди. Актриса рассказала первой леди об измене.

13 самых сексуальных снимков Мэрилин Монро. Она остается секс-символом целой эпохи.

Мэрилин Монро пытались завербовать в КГБ. По слухам, звезда контактировала со спецслужбами СССР.