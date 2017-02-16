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Представлены фото беременной Монро


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У Мэрилин Монро (Marilyn Monroe) было много секретов. Секс-символ прошлого века до сих пор остается загадкой не только для многих поклонников, но и исследователей. Но сейчас одна из тайн дивы раскрыта. В Сети появились фотографии беременной Мэрилин.

Снимки были сделаны в июле 1960 года близкой подругой актрисы Фридой Халл на съемочной площадке фильма «Давай займемся любовью». Тогда актриса забеременела от своего коллеги, знаменитого актера Ива Монтана (Yves Montand). На тот момент Ив был женат.

В свое время Монро не скрывала связь с Монтаном, однако беременность предпочитала держать в секрете. Об интересном положении звезды знали лишь несколько самых близких подруг.

Слайды беременной кинодивы были проданы на аукционе в Голливуде за 2240 долларов. Владельцем уникальных фотографий стал Тони Майклс (Tony Michaels), сосед и приятель Халл. Майкл поделился снимками с прессой и рассказал, что, по словам Фриды, Мэрилин потеряла ребенка. Однако даже Фриде было неясно, был ли это выкидыш или звезда решилась на аборт.

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1 Не нравится 1 Нравится 16.02.2017 Теги: мэрилин монро

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