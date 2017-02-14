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Водонаева хвастается грудью


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Алена Водонаева в свое время покорила публику роскошными формами. Но со временем внушительный бюст стал девушке в тягость. Несколько месяцев назад Алена решила проблему кардинальным способом. И теперь не нарадуется на свои формы.

 

Когда-то она стала секс-символом «Дома-2». Но все меняется, и амплуа звезды порношика перестало устраивать Водонаеву. В декабре девушка с гордостью сообщила о проведенной ей операции уменьшения бюста.

«У меня теперь самая красивая грудь на свете! Официально заявляю, что она САМАЯ ОФИГЕННАЯ!» — заявила Алена.

На днях Водонаева решила в очередной раз похвастаться формами и опубликовала откровенный снимок топлес. Поклонники фото оценили: «Класс!», «Как же прекрасно Вы выглядите», «Сексепия», «Ващеее огонь».

Сегодняшний праздник влюбленных Алена, по всей видимости, будет отмечать в гордом одиночестве. По слухам, у девушки появился поклонник, но мужчина оказался слишком навязчив. «Мужская настойчивость и мужская навязчивость принципиально разные вещи. Первое это очень сексуально. Второе бесит. Да и силу-то свою рассчитывайте. И кстати, если девушка вам больше не отвечает, значит, просто не хочет. Все очень просто», - писала недавно Водонаева.

Ранее мы писали:

У Водонаевой пропал пресс. Ведущая чересчур расслабилась.​

Алена Водонаева: «Гуляю сама по себе». Звезде нравится статус «хожу где вздумается и гуляю сама по себе». 

Алена Водонаева: «У меня теперь самая красивая грудь на свете!» Ведущая похвасталась результатами пластики.



0 Не нравится 0 Нравится 14.02.2017 Теги: Алена Водонаева

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