Водонаева хвастается грудью

Алена Водонаева в свое время покорила публику роскошными формами. Но со временем внушительный бюст стал девушке в тягость. Несколько месяцев назад Алена решила проблему кардинальным способом. И теперь не нарадуется на свои формы.

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) Фев 13 2017 в 4:38 PST

Когда-то она стала секс-символом «Дома-2». Но все меняется, и амплуа звезды порношика перестало устраивать Водонаеву. В декабре девушка с гордостью сообщила о проведенной ей операции уменьшения бюста.

«У меня теперь самая красивая грудь на свете! Официально заявляю, что она САМАЯ ОФИГЕННАЯ!» — заявила Алена.

На днях Водонаева решила в очередной раз похвастаться формами и опубликовала откровенный снимок топлес. Поклонники фото оценили: «Класс!», «Как же прекрасно Вы выглядите», «Сексепия», «Ващеее огонь».

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) Фев 13 2017 в 4:38 PST

Сегодняшний праздник влюбленных Алена, по всей видимости, будет отмечать в гордом одиночестве. По слухам, у девушки появился поклонник, но мужчина оказался слишком навязчив. «Мужская настойчивость и мужская навязчивость принципиально разные вещи. Первое это очень сексуально. Второе бесит. Да и силу-то свою рассчитывайте. И кстати, если девушка вам больше не отвечает, значит, просто не хочет. Все очень просто», - писала недавно Водонаева.

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