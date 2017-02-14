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Тарасов подтвердил слухи о новом романе


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Дмитрий Тарасов не теряет времени зря. Прошло всего полтора месяца после развода футболиста с ведущей Ольгой Бузовой, но Дмитрий на одиночество не жалуется. Более того, он подтвердил слухи о новом романе.

На днях спортсмен пригласил известного блогера Амирана Сардарова в свою квартиру. Дмитрий показал свои апартаменты в ДЦ «Москва-Сити», и не обошлось без символизма. Так, указав на светильник с буквами O&D, футболист пояснил: «Уже погасло. Раньше горело, а теперь погасло».

Тарасов также уточнил, что живет не один: «Я живу с девочкой». Однако представлять подругу спортсмен не спешит.

Напомним, ранее ходили слухи о том, что роман Тарасова с обладательницей титула «Вторая вице-мисс Россия — 2014» начался за несколько месяцев до развода с Бузовой. Отношения у влюбленных серьезные: футболист якобы сначала снял для подруги квартиру в Москве, а потом предложил ей переехать в его загородные апартаменты. Более того, в январе зациркулировали сплетни о беременности Костенко. Анастасия воздерживается от комментариев и на некоторое время перевела свои блоги в соцсетях в закрытый режим.

Ранее мы писали: 

Дмитрий Тарасов готовится к пополнению? Появились сообщения о беременности подруги футболиста. 

Тарасов прокомментировал развод с Бузовой. Ведущая и футболист торопятся с расторжением брака. 

Почему Бузова рассталась с мужем? Есть несколько версий. 



3 Не нравится 1 Нравится 14.02.2017 Теги: Дмитрий Тарасов

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