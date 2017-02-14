Боня готова к новым отношениям

Разрыв с любимым человеком редко проходит безболезненно. Но Виктория Боня не позволяет себе поддаваться отчаянию. На позапрошлой неделе модель объявила о разрыве с гражданским мужем Алексом Смерфитом. А сейчас Вика уже настроена на поиск мужчины мечты.

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День влюбленных на этот раз Боня проведет в статусе свободной девушки. Но это вовсе не повод для расстройства. Как написала звезда, в скором времени она отправляется в США и готова пообщаться с поклонниками. Более того, сейчас Виктория активно пользуется дейтинг-приложением Badoo.

«Это очень полезная штука, особенно для тех, кто часто путешествует, как я. Я за новые знакомства! А вы? Кто в Америке и не только пишите, будет время - пообщаемся», — пишет Боня.

Подписчики Викторию постарались поддержать, но некоторые отнеслись к заявлению девушки скептично: «Разошлась с бойфрендом, теперь и сайт знакомств можно рекламировать», «Жалко, вы не сохранили семью! Не надоело болтаться, тусить? Дурацкие лица рядом! Странно все как-то! Просто ведете себя как подросток!», «Вы мне всегда нравились, но сейчас мне вас жаль. Снимите маску, займитесь душой», «А я думала, она по Алексу и дочке скучает».

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