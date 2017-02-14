 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Боня готова к новым отношениям


0 1

Разрыв с любимым человеком редко проходит безболезненно. Но Виктория Боня не позволяет себе поддаваться отчаянию. На позапрошлой неделе модель объявила о разрыве с гражданским мужем Алексом Смерфитом. А сейчас Вика уже настроена на поиск мужчины мечты.

День влюбленных на этот раз Боня проведет в статусе свободной девушки. Но это вовсе не повод для расстройства. Как написала звезда, в скором времени она отправляется в США и готова пообщаться с поклонниками. Более того, сейчас Виктория активно пользуется дейтинг-приложением Badoo.

«Это очень полезная штука, особенно для тех, кто часто путешествует, как я. Я за новые знакомства! А вы? Кто в Америке и не только пишите, будет время - пообщаемся», — пишет Боня.

Подписчики Викторию постарались поддержать, но некоторые отнеслись к заявлению девушки скептично: «Разошлась с бойфрендом, теперь и сайт знакомств можно рекламировать», «Жалко, вы не сохранили семью! Не надоело болтаться, тусить? Дурацкие лица рядом! Странно все как-то! Просто ведете себя как подросток!», «Вы мне всегда нравились, но сейчас мне вас жаль. Снимите маску, займитесь душой», «А я думала, она по Алексу и дочке скучает».

  •  
    Рисунок
    Готова ли Виктория к новым отношениям?
 

Ранее мы писали:

Викторию Боню назвали «слишком старой». Провокационное фото звезды ошеломило поклонников. 

Виктория Боня копит энергию для любимого. Звезда увлеклась методикой психолога Ларисы Ренар.

Виктория Боня растрогана поддержкой поклонников. Звезда официально заявила о разрыве.


1 Не нравится 0 Нравится 14.02.2017 Теги: виктория боня

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 3  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору