Леся Рябцева блеснула в шоу «Холостяк»

Скандально известная журналистка Леся Рябцева эффектно напомнила о себе. Бывшая звезда радио «Эхо Москвы» приняла участие в новом сезоне телешоу «Холостяк». Нет, Леся вовсе не торопится замуж. Девушка устроила эксперимент.

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Последние несколько месяцев волгоградская журналистка не публиковала посты в Instagram, редко писала в других соцсетях. Одним словом, ушла в тень. Как выясняется, Леся не тратила время зря, а с упоением занималась новым проектом.

Рябцева стала одной из девушек, решивших побороться за сердце актера Ильи Глинникова, героя нового сезона шоу. По словам журналистки, она решила поучаствовать в проекте, чтобы узнать, как работают реалити-шоу, и заодно выйти из собственной зоны комфорта.

Съемки шоу уже завершены, и первые выпуски будут представлены в марте. Подробности проекта пока что держатся в тайне, однако стало известно, что недавно Глинников посетил родной город Леси – Волгоград. По предположениям светских обозревателей, Рябцева, скорее всего, дошла до полуфинала. Ведь холостяк знакомится с родителями тех участниц, которые настроены на победу.

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