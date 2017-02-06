Тина Канделаки показала семейную гармонию

Звезда телевидения, бизнес-леди и просто счастливая женщина - Тина Канделаки сегодня отмечает особый праздник. Супругу знаменитости Василию Бровко исполняется 30 лет. И по такому случаю Тина не только поздравила любимого в соцсетях, но и поделилась секретом семейного счастья.

Фото опубликовано Тина Канделаки (@tina_kandelaki) Фев 5 2017 в 10:41 PST

Тина довольно долго искала мужчину своей мечты. А найдя своего принца, не спешила об этом сообщать всему миру. Но теперь Канделаки готова пооткровенничать. Сегодня она опубликовала совместный снимок с мужем и недвусмысленно намекнула, что готова жить с Василием долго и счастливо.

«Моя любимая твоя фотография... Нам хорошо, и мы в домике... Тебе 30, и мы целую вечность вместе! Нам по-прежнему не скучно, потому что ты умеешь придумывать, а я по-прежнему верю в твои фантазии. Поэтому они и стали нашим миром, который ещё не раз изменится вместе с нами. Тем интереснее предстоящее десятилетие с тобой, мой февралик!» — написала Тина.

А тем временем светские обозреватели обратили внимание на то обстоятельство, что счастливая Тина и не менее счастливая Ксения Собчак помирились после долгих лет взаимной вражды. Примирение звезд произошло на недавней вечеринке по случаю дня рождения Яны Рудковской. Причем инициатором примирения выступила именинница, усадив Собчак и Канделаки за один стол. Маленькая хитрость Рудковской удалась - по словам инсайдеров, дамы довольно мило общались весь вечер.

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