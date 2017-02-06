Нелли Уварова вышла из декрета

Некоторые актрисы активно экспериментируют с собственной зоной комфорта. И у них получается стать чуть ли не суперженщинами. Например, Нелли Уварова вернулась к репетициям в театре через три недели после рождения сына. И актриса не видит в этом ничего особенного.

​

Сейчас Нелли буквально разрывается между Игнатием и работой. График актрисы продуман чуть ли не до секунд, Уварова придерживается жесткой дисциплины и пока на цейтнот и усталость не жалуется.

«Так уж вышло, что к спектаклям пришлось вернуться спустя три недели после родов, а не через два месяца, как планировалось. Но я совсем не жалею об этом — работа помогает мне чувствовать всю остроту жизни, оставаться адекватной. Сидя дома, ты полностью растворяешься в детях и теряешь связь с внешним миром. Наша жизнь требует принятия скоростных решений, быстрых, четких и слаженных действий. Поэтому мне просто необходимо иметь несколько объектов внимания, чтобы умело организовывать свое время», — призналась актриса в интервью Woman.ru.

Нелли также подумывает о возвращении на съемочную площадку. Но не сейчас, а как минимум через три месяца. По словам артистки, ухаживать за малышом ей помогают мама и супруг, поэтому она не слишком сильно устает.

Нелли вообще нравится быть мамой. «Я всегда мечтала о большой семье. Для меня это так же естественно, как и тот факт, что сейчас у нас с мужем уже двое детей. Бог даст, будем (еще) рожать».

Ранее мы писали:

Меган Фокс: «Когда смотрю на сыновей, сердце тает». Актриса обожает детей.

Наталья Водянова родила сына. Пятый наследник модели.