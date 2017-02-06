Моника Беллуччи показала зрелую красоту

Не стареют душой итальянские кинодивы. И время от времени они не прочь похвастаться телом. Например, Моника Беллуччи (Monica Bellucci) снова радует эффектной фотосессией для мужского журнала. И как всегда звезда прекрасна!







Фотография Моники украсила обложку нового номера итальянского GQ. Над провокационной фотосессией поработал известный фотограф Терри Ричардсон (Terry Richardson). Нельзя не отметить, что актриса выглядит на снимках прекрасно и даже несколько эротично.

Между прочим, сейчас итальянская кинодива большую часть времени живет в Париже. «Я нахожусь в постоянном контакте с Римом и Лондоном. Я жила во многих городах, но Париж и Рим - основание моей жизни. Пока. Все может измениться! Да, я склонна к разным изменениям, потому что готова ко всему новому. Я не знаю, что может случиться со мной в будущем», — рассказывала знаменитость в одном из недавних интервью.

По словам 52-летней Беллуччи, она готова к новым смелым экспериментам. При этом к выбору сценариев подходит требовательно. «Не актриса управляет мною как женщиной. Наоборот, я как женщина управляю собой как актрисой. В моей натуре бросать самой себе вызовы и искать новый опыт».

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