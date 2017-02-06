Бузова похвасталась ягодицами

Ольга Бузова твердо усвоила одно из главных правил медийной персоны - ни дня без повода для обсуждений. И сегодня ведущая спровоцировала очередную бурную дискуссию. Девушка опубликовала в Instagram откровенный снимок, и теперь поклонники гадают: к чему бы это?

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Sweet dreams — гласит подпись к фотографии, на которой Ольга запечатлена с обнаженными ягодицами. Снимок набрал около 170 тысяч лайков за 15 часов, а в комментариях идет ожесточенный спор. Некоторые поклонники делают Бузовой комплименты, в то время как большая часть подписчиков спорят, не пытается ли ведущая таким образом привлечь внимание бывшего супруга? И стоит ли использовать подобные методы?

Напомним, ранее появились предположения, что Ольга ищет встреч с Дмитрием Тарасовым и настроена на воссоединение.

Но девушке настоятельно посоветовали не тратить на это силы. «Она зря надеется на воссоединение семьи. Дмитрий не из тех, кто возобновляет былые отношения: если он обрывает связь, это его окончательное решение. Тарасову нужна очень терпеливая девушка, которая могла бы вынести его сложный характер и снисходительно относиться к его перепадам настроения. В следующий раз он женится в 31 год. Ольге тоже не стоит переживать за личную жизнь – в 32 года она очень удачно устроит свою судьбу», — рассказала журналистам нумеролог Клара Кузденбаева.

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