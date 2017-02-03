Сергей Безруков рассказал о детях

Актер Сергей Безруков известен не только своими талантами, но и стремлением к приватности. Он предпочитает не обсуждать личную жизнь и запросто может подать в суд на докучливых папарацци. Однако с рождением дочери Марии Сергей немного изменился. Он по-прежнему воюет с папарацци, но в беседах с журналистами стал более открыт.

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Недавно в интервью «Московскому Комсомольцу» Безруков еще раз подтвердил, что у него растут два внебрачных ребенка. «Общаюсь, помогаю и буду им помогать. Я своих детей никогда не оставлю — они все мои. Но рассказывать, распространяться о личном — значит, вредить детям».

Как признался артист, рождение младшей дочери Марии довольно сильно изменило его. Именно теперь он чувствует себя полноценным отцом. После появления девочки на свет Сергей даже взял декретный отпуск и отложил запланированные съемки. «Были бессонные ночи: потом я cказал, что выхожу из декрета, и тут же написали: «Безруков бросил жену и маленького ребенка». Ну как? Судиться за заголовок невозможно, но суды — отдельная тема у нас», — посетовал актер.

Кстати, Безруков планирует обеспечить дочери максимально приватный режим. «Усиленное внимание к детям, тем более публичных людей, портит их характеры. Как правило, люди известные стараются прятать детей, отправлять куда-то учиться, чтобы не привлекать к ним излишнего внимания. <> Меньше внимания к моим детям, потому что будут сравнивать, сюсюкать, а мир не так прост — очень много лицемерия. Когда ребенок воспитывается в обожании — смотрите, я только вхожу, а меня все уже любят, мне все можно, — это рождает испорченность характера».

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