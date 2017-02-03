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Мелания Трамп оставила мужа


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Мелания Трамп (Melania Trump) может войти в историю как весьма оригинальная первая леди. Уже было много разговоров о ее откровенных фотосессиях в прошлом и пафосно-гламурном стиле. А теперь выясняется, что дама фактически не живет там, где ей сейчас положено.

 
 
 

Пока Дональд Трамп (Donald Trump) меняет обстановку Овального кабинета и принимает законы, вызывающие сильный резонанс, Мелания предпочитает жить в Нью-Йорке вместе с сыном Бэрроном. И в Вашингтоне первая леди с наследником появляется лишь на выходных.

«Миссис Трамп переедет в Вашингтон и будет жить в Белом доме по окончании учебного года (текущий учебный год завершится в июне 2017 года)», — заявила представитель Трамп. По ее словам, пока первая леди будет жить «между двумя городами».

«Мелания может переехать к мужу в любой момент, но они будут поступать так, как будет лучше для Бэррона», – сообщил инсайдер. Сам Трамп уже заявил, что ничего необычного в сложившейся ситуации не видит и на одиночество пожаловаться не может.

Специально для первой леди разработана особая цепочка «лимузин-вертолет-частный самолет». В итоге на дорогу от Пятой авеню в Нью-Йорке до Белого дома в Вашингтоне Мелания тратит всего 90 минут.

Ранее мы писали:

Иванка Трамп может получить работу в Белом доме. Дональд Трамп отметил способности дочери.

Стиль новой первой леди США – из треша в респектабельность. Мелания Трамп – дама невероятной красоты и с весьма своеобразным вкусом.

Мелания Трамп любит проводить время с сыном. По мнению дамы, если постоянно дарить материнскую любовь и тепло, ребенок растет не капризным и быстро развивается. 

Источник фото: Globallookpress.com



1 Не нравится 2 Нравится 03.02.2017 Теги: Мелания Трамп

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