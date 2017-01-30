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Пугачева отметила китайский Новый год в опере


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Пока в Сети бушуют дискуссии о новогодних огоньках с Примадонной, сама Алла Борисовна сохраняет завидное спокойствие. На выходных дива отметила Новый год по восточному календарю. Причем отметила в опере.

Пугачева блеснула на опере Джакомо Пуччини «Турандот» в театре «Геликон-опера». Постановка приятно изумила публику музыкой в китайском стиле, костюмами с восточными мотивами и историей с персонажами из Поднебесной.

Художественный руководитель «Геликон-оперы» и режиссер постановки Дмитрий Бертман особо поприветствовал диву перед началом спектакля. «Вас, Алла Борисовна, я всегда привожу своим студентам в ГИТИСе как пример потрясающей актерской работы», - подчеркнул Бертман.

Компанию на премьере Алле Борисовне составили ее супруг Максим Галкин, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Усманова-Винер, Светлана Светличная, Владимир Урин, Герард Васильев, Илья Резник, Владимир Кехман с супругой, Елена Ханга.

Напомним, на прошлой неделе на сайте обращений к президенту России петиция-президенту.рф появился новый документ с требованием прекратить «засилье Пугачевой» в телеэфире. Ранее подобные выпады Примадонна назвала «заказухой», добавив, что знает, кто за этим стоит.

Ранее мы писали:

Как молодеет Алла Пугачева. Журналисты пытаются раскрыть секрет Примадонны.

Пугачева объяснила, как выбирать мужа. Примадонна знает секрет счастливого брака.

Басков запустил акцию в поддержку Пугачевой. Артист устроил звездную эстафету.



0 Не нравится 0 Нравится 30.01.2017 Теги: Алла Пугачева

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