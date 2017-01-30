Агурбаш показала тело

Совсем немного осталось до самого романтичного праздника. А Анжелика Агурбаш уже в самом романтическом настроении. На днях артистка представила клип на композицию с неоднозначным названием «Четверг в твоей постели». И видео получилось весьма откровенным.

Среди артисток в возрасте 40+ в последнее время стало модным демонстрировать тело. Еще не улеглись дискуссии по поводу провокационного видео «Близость» Алены Апиной. И теперь в тренде 46-летняя Агурбаш.

Над видео поработала известный клипмейкер Ирина Миронова. Сама Анжелика роликом довольна, поклонники тоже в восторге: «Огромнейший смысл в песне, она так цепляет. Клип сделан на уровне, смотришь и веришь, чувствуешь и переживаешь. Не возникает ощущения, что "эта певица не для меня", "я ещё молод", "зачем мне такое"», «Молодец, Анжелика, девушка без возраста». Впрочем, были и критические замечания: «Как-то все похоже на другие клипы, что частенько показывают по тв, вы, конечно, хороши».

Как уточняется, «композиция является первой "ласточкой" из нового альбома Анжелики Агурбаш, над которым полным ходом сейчас идет работа».

А как вы оцениваете новую работу Анжелики?

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