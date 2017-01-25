 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

«Рай» Кончаловского не получит «Оскар»


0 1

Увы и ах... Картина «Рай» Андрея Кончаловского не вошла в шорт-лист претендентов на «Оскар». Мы ужасно разочарованы. Ведь новая работа режиссера - действительно сильная и впечатляющая лента.

В сентябре прошлого года Кончаловский получил «Серебряного льва» за новую работу. Картина была также выдвинута на «Золотой глобус», но американские критики фильм отклонили. С киноакадемией произошло то же самое. В этом году в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» представлены: «Тони Эрдман», «Вторая жизнь Уве», «Моя земля», «Коммивояжер» и «Танна».

Кстати, сам Андрей Сергеевич к решению академиков отнесся легко и на расспросы журналистов заявил, что от премий не зависит. «Смешно думать об этом, столько важных вещей на свете, если бы я жил в Голливуде — это было бы важно, но я счастлив, что я не завишу от премий, успех это не премии, а возможность рассказать то, что ты хочешь и с кем хочешь», — сказал кинематографист.

Тем временем в категории «Лучший фильм» заявлены: «Ла-Ла Ленд», «По соображениям совести», «Прибытие», «Скрытые фигуры», «Манчестер у моря», «Лунный свет», «Лев», «Любой ценой» и «Ограды».

Ранее мы писали:

Андрей Кончаловский назван самым стильным мужчиной России. Редакция GQ особо отметила режиссера. 

Юлия Высоцкая объяснила смену имиджа. Ради съемок в фильме «Рай» актриса лишилась локонов. 

Юлия Высоцкая покорила Венецию. Актриса вместе с супругом представила на Лидо новый фильм. 


1 Не нравится 0 Нравится 25.01.2017 Теги: андрей кончаловский

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 2  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору