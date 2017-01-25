«Рай» Кончаловского не получит «Оскар»

Увы и ах... Картина «Рай» Андрея Кончаловского не вошла в шорт-лист претендентов на «Оскар». Мы ужасно разочарованы. Ведь новая работа режиссера - действительно сильная и впечатляющая лента.

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В сентябре прошлого года Кончаловский получил «Серебряного льва» за новую работу. Картина была также выдвинута на «Золотой глобус», но американские критики фильм отклонили. С киноакадемией произошло то же самое. В этом году в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» представлены: «Тони Эрдман», «Вторая жизнь Уве», «Моя земля», «Коммивояжер» и «Танна».

Кстати, сам Андрей Сергеевич к решению академиков отнесся легко и на расспросы журналистов заявил, что от премий не зависит. «Смешно думать об этом, столько важных вещей на свете, если бы я жил в Голливуде — это было бы важно, но я счастлив, что я не завишу от премий, успех это не премии, а возможность рассказать то, что ты хочешь и с кем хочешь», — сказал кинематографист.

Тем временем в категории «Лучший фильм» заявлены: «Ла-Ла Ленд», «По соображениям совести», «Прибытие», «Скрытые фигуры», «Манчестер у моря», «Лунный свет», «Лев», «Любой ценой» и «Ограды».

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