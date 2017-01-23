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Мадонна обматерила Трампа


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В конце прошлой недели в Вашингтоне прошла инаугурация нового президента США Дональда Трампа (Donald Trump). И работа Трампа начинается в довольно напряженной обстановке. Нового лидера активно критикует звездный бомонд, и дошло до того, что поп-дива Мадонна (Madonna) обматерила Трампа в прямом эфире.

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21 января в Вашингтоне прошла массовая акция протеста против Трампа. Нового президента обвиняют в сексизме и расовой нетерпимости. К протестующим присоединились Алиша Киз (Alicia Keys), Майкл Мур (Michael Moore), Шер (Cher), Скарлетт Йоханссон (Scarlett Johansson), Мадонна и многие другие звезды. Причем Мадонна особо отличилась.

В ходе выступления, которое транслировалось в прямом эфире CNN, певица дважды обругала Трампа матом. Сотрудники телеканала прекратили трансляцию и поспешили извиниться перед зрителями. «Это Мадонна, мы не знали, что она собиралась сказать», - оправдывалась ведущая.

Певица также исполнила своих хиты Express Yourself и Human Nature, вставляя в текст композиций ругательства в адрес Трампа.

Ранее мы писали:

Мелания Трамп: «Для меня большая честь служить этой стране». Первый твит первой леди США.

Мадонна блеснула на бойцовском чемпионате. Дива отлично выглядит.

Мадонна: Мужчины моего возраста не подходят для свиданий. У дивы новое увлечение.  



1 Не нравится 0 Нравится 23.01.2017 Теги: Мадонна

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