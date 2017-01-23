Мадонна обматерила Трампа
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В конце прошлой недели в Вашингтоне прошла инаугурация нового президента США Дональда Трампа (Donald Trump). И работа Трампа начинается в довольно напряженной обстановке. Нового лидера активно критикует звездный бомонд, и дошло до того, что поп-дива Мадонна (Madonna) обматерила Трампа в прямом эфире.
21 января в Вашингтоне прошла массовая акция протеста против Трампа. Нового президента обвиняют в сексизме и расовой нетерпимости. К протестующим присоединились Алиша Киз (Alicia Keys), Майкл Мур (Michael Moore), Шер (Cher), Скарлетт Йоханссон (Scarlett Johansson), Мадонна и многие другие звезды. Причем Мадонна особо отличилась.
В ходе выступления, которое транслировалось в прямом эфире CNN, певица дважды обругала Трампа матом. Сотрудники телеканала прекратили трансляцию и поспешили извиниться перед зрителями. «Это Мадонна, мы не знали, что она собиралась сказать», - оправдывалась ведущая.
Певица также исполнила своих хиты Express Yourself и Human Nature, вставляя в текст композиций ругательства в адрес Трампа.
Ранее мы писали:Мелания Трамп: «Для меня большая честь служить этой стране». Первый твит первой леди США.
Мадонна блеснула на бойцовском чемпионате. Дива отлично выглядит.
Мадонна: Мужчины моего возраста не подходят для свиданий. У дивы новое увлечение.
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Обсуждение 14
Лучшие комментарии
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Сначала говорила что всем кто проголосует за Хилари она сделает м..ет, а теперь обижается что Трамп назвал ее падшей.)))
23.01.17 11:32 Контекст комментария
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МилаНу он теперь президент и точка, а мадонна ведёт себя как обезьянка дурная
23.01.17 10:04 Контекст комментария
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ДемократкаМаскат, вы живете в информационной изоляции? Актеры в Голливуде, которые были против войны в Ираке, попали в черный список и имели проблемы. Подобных примеров в Америке много. Почитайте на американских сайтах. Не демонстрируйте свою ограниченность.
23.01.17 12:22 Контекст комментария
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СимаГде демократия и уважение к воли народа?
23.01.17 14:30 Контекст комментария
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ЛотоssВот это да! А где голос-то? Какая-то хриплая бабенка с недостаточно развитым воспитанием. Просто ужасно смотрится и слушается
23.01.17 15:57 Контекст комментария
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Marana VilniusНе стесняется в выражениях...И петь так лажово не стесняется. Честно - даже песню не дослушала (и не узнала бы, если бы название не написали). Жестяная жесть
23.01.17 23:02
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ЛотоssВот это да! А где голос-то? Какая-то хриплая бабенка с недостаточно развитым воспитанием. Просто ужасно смотрится и слушается
23.01.17 15:57
-
СимаГде демократия и уважение к воли народа?
23.01.17 14:30
-
Сначала говорила что всем кто проголосует за Хилари она сделает м..ет, а теперь обижается что Трамп назвал ее падшей.)))
23.01.17 11:32
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ПрелестьМадонна сильная бизнесвумен. В выгодный момент закрепляет свой авторитет в своей нише.
23.01.17 11:02
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МашаПохоже у этих артистов это будет последнее выступление ))))) Трамп вряд ли попрет против них напрямую, но кое где винтики подкрутит ))) - сниматься и петь точно много не будут )))
23.01.17 10:39
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maskatМаша, это не Россия)) это у вас такое возможно
23.01.17 11:12
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ДемократкаМаскат, вы живете в информационной изоляции? Актеры в Голливуде, которые были против войны в Ираке, попали в черный список и имели проблемы. Подобных примеров в Америке много. Почитайте на американских сайтах. Не демонстрируйте свою ограниченность.
23.01.17 12:22
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ЮликонМаскат живет в виртуальном мире. На одном клео в адрес путина написали столько оскорблений, что давно бы закрыли клео и посадили всех писунов. Только писуны не хотят этого видеть, это разрушает их систему жизненных ценностей.
23.01.17 12:27
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MaskatЯ живу в мире, который еще недавно был процветающим украинским городом Луганском, а благодаря вашему русскому миру превратился в зону военного конфликта. Приезжай, Юликон, покажу тебе русских военных, которых на Донбассе якобы нет. Ну по словам вашего президента, которого, надо же, смеют оскорблять, такого честного и порядочного)) Не хочешь? Да и не надо тебе этого видеть, а то файлы не сойдутся
23.01.17 23:26
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maskatА минусы от тех, кто приехал и смог опровергнуть мои слова, я так понимаю? А, вы считаете, что впереться на территорию чужого государства, бомбить, убивать людей, ставить своих головорезов чинить беспредел над нами, и все это прикрывать якобы заботой о населении Донбасса, есть хорошо и правильно? Ну тогда желаю вам это все испытать на себе, тогда и поговорим.
24.01.17 09:41
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MaskatВыше ответила, где я живу, вас тоже приглашаю на экскурсию! Давайте, если вы правы и Мадонна и остальные участники больше на дадут ни одного концерта, я так и быть, признаю себя ограниченной, а вы себя кем признаете, если концерты все таки будут???
23.01.17 23:29
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МилаНу он теперь президент и точка, а мадонна ведёт себя как обезьянка дурная
23.01.17 10:04
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БуМадонна на этом протесте какая-то не айс.
23.01.17 09:48