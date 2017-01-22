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Мелания Трамп: «Для меня большая честь служить этой стране»


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В пятницу, 20 января, в Вашингтоне прошла инаугурация нового президента США. И новая первая леди старательно осваивает свои обязанности.

 
 
 

Накануне Мелания Трамп (Melania Trump) опубликовала свой первый твит в новом статусе. «Для меня большая честь служить этой прекрасной стране в качестве первой леди (I am deeply honored to serve this wonderful country as First Lady!)», - написала миссис Трамп.

Светские обозреватели с интересом ждут развития событий, а фэшн-критики готовятся к детальному разбору образов Мелании. Между прочим, в ходе ранее проведенного опроса среди ведущих модельеров на предмет, хотелось бы им создавать наряды для миссис Трамп, большинство дизайнеров, в том числе Том Форд (Tom Ford), Марк Джейкобс (Marc Jacobs) и Стефано Габбана (Stefano Gabanna), ответили отрицательно.

Ранее мы писали:

Стиль новой первой леди США – из треша в респектабельность. Мелания Трамп – дама невероятной красоты и с весьма своеобразным вкусом.

Мелания Трамп любит проводить время с сыном. По мнению дамы, если постоянно дарить материнскую любовь и тепло, ребенок растет не капризным и быстро развивается. 

Божена Рынска раскритиковала первую леди США. Колумнистка язвительно отозвалась о стиле Мелании Трамп.

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 22.01.2017 Теги: Мелания Трамп

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