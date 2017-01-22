Мелания Трамп: «Для меня большая честь служить этой стране»
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В пятницу, 20 января, в Вашингтоне прошла инаугурация нового президента США. И новая первая леди старательно осваивает свои обязанности.
Накануне Мелания Трамп (Melania Trump) опубликовала свой первый твит в новом статусе. «Для меня большая честь служить этой прекрасной стране в качестве первой леди (I am deeply honored to serve this wonderful country as First Lady!)», - написала миссис Трамп.
Светские обозреватели с интересом ждут развития событий, а фэшн-критики готовятся к детальному разбору образов Мелании. Между прочим, в ходе ранее проведенного опроса среди ведущих модельеров на предмет, хотелось бы им создавать наряды для миссис Трамп, большинство дизайнеров, в том числе Том Форд (Tom Ford), Марк Джейкобс (Marc Jacobs) и Стефано Габбана (Stefano Gabanna), ответили отрицательно.
Ранее мы писали:
Стиль новой первой леди США – из треша в респектабельность. Мелания Трамп – дама невероятной красоты и с весьма своеобразным вкусом.
Мелания Трамп любит проводить время с сыном. По мнению дамы, если постоянно дарить материнскую любовь и тепло, ребенок растет не капризным и быстро развивается.
Божена Рынска раскритиковала первую леди США. Колумнистка язвительно отозвалась о стиле Мелании Трамп.
Источник фото: Globallookpress.com
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Обсуждение 11
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Бедняжка Мелания! Первой леди будет не она, а Иванка.
23.01.17 05:04
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+ ТоронтоМне кажется, что в настоящий момент трагедия Штатов в том, что обе партии выдвинули кандидатов по принципу «жутче не придумаешь». Ну а выбирать между чумой и холерой всегда было тяжело.
22.01.17 21:44
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ПрелестьДай Бог, чтобы политика Америки не пострадала от личностных закидоноа президента. А остальное не важно никак. Даже умные мужчины в возрасте часто чокаются. Лишь бы этого с ним не случилось! Нам всем очень это важно. И не более. Но это уже вызов международный даже, что интернациональное творческое общество бросило ноту протеста. Плохо это и очень прозрачно.
22.01.17 12:49
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ПечалькаСудя по этой фотографии, крышеснос уже начался.
22.01.17 20:57
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ПрелестьДа ладно :-). Просто у него чудоковатый рот. А как управленец и предприниматель он опытный. Должен справиться,если сам захотел.
22.01.17 21:46
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ПрелестьНе справится? Похоже,я чего то плохого о нем не знаю.
22.01.17 22:10
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ПрелестьСпециально познакомилась с его личностными характеристиками. Согласна, чтобы быть президентом многонациональной державы экономических и финансовых знаний мало. Больное общество выбрало больного президента. Дела плохи. Как то именно этого я и опасалась интуитивен. Теперь подтвердилось - крыша у дяди уже съехала. Его куку очень опасны для всей планеты. А вернуть его взад никак нельзя???
23.01.17 09:54
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ДемократкаПредыдущий президент развязал в 7 странах войну это никого не пугало и не пугает? Там было положено начало угрозе планете, этот факт не находите опасным? А вообще Америкой не правит президент, ей правят влиятельные личности, которые ставят президента.
23.01.17 12:35
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