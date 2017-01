Мелания Трамп: «Для меня большая честь служить этой стране»

В пятницу, 20 января, в Вашингтоне прошла инаугурация нового президента США. И новая первая леди старательно осваивает свои обязанности.







Накануне Мелания Трамп (Melania Trump) опубликовала свой первый твит в новом статусе. «Для меня большая честь служить этой прекрасной стране в качестве первой леди (I am deeply honored to serve this wonderful country as First Lady!)», - написала миссис Трамп.

Светские обозреватели с интересом ждут развития событий, а фэшн-критики готовятся к детальному разбору образов Мелании. Между прочим, в ходе ранее проведенного опроса среди ведущих модельеров на предмет, хотелось бы им создавать наряды для миссис Трамп, большинство дизайнеров, в том числе Том Форд (Tom Ford), Марк Джейкобс (Marc Jacobs) и Стефано Габбана (Stefano Gabanna), ответили отрицательно.

