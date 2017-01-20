Пугачева рассказала о чуде

Алла Пугачева порадовала многочисленных поклонников новым постом в Instagram. Артистка опубликовала снимок, на котором запечатлена без макияжа. Фотография получилась необычной.

На снимке видны волосы и часть лица Примадонны. «Крещенская вода – это чудо!» - подписала Алла Борисовна фотографию.

Фото опубликовано ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Янв 19 2017 в 6:41 PST

Поклонники в восторге и отмечают, что дива смотрится очень молодо и свежо.

А тем временем в Сети продолжается дискуссия по поводу новогодних «огоньков». Согласно данным Mediascope, 1 января в первый час после полуночи 26,7% зрителей старше 18 лет смотрели Первый канал, а 26,9% — «Россию-1». В 2016 году их аудитория составляла 26 и 26,6%. При этом больше трети зрителей новогодних передач Первого и «России-1» старше 65 лет.

Ранее генеральный директор Первого канала Константин Эрнст пояснял, что новогодние шоу в большинстве своем не рассчитаны на молодежь, поэтому критику программ с участием ветеранов отечественной эстрады можно считать весьма условной.

Ранее мы писали:

Пугачева ответила на критику новогодних шоу. Примадонне это нравится.​

Как молодеет Алла Пугачева. Журналисты пытаются раскрыть секрет Примадонны.

Пугачева объяснила, как выбирать мужа. Примадонна знает секрет счастливого брака.