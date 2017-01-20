Пугачева рассказала о чуде
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Алла Пугачева порадовала многочисленных поклонников новым постом в Instagram. Артистка опубликовала снимок, на котором запечатлена без макияжа. Фотография получилась необычной.
На снимке видны волосы и часть лица Примадонны. «Крещенская вода – это чудо!» - подписала Алла Борисовна фотографию.
Поклонники в восторге и отмечают, что дива смотрится очень молодо и свежо.
А тем временем в Сети продолжается дискуссия по поводу новогодних «огоньков». Согласно данным Mediascope, 1 января в первый час после полуночи 26,7% зрителей старше 18 лет смотрели Первый канал, а 26,9% — «Россию-1». В 2016 году их аудитория составляла 26 и 26,6%. При этом больше трети зрителей новогодних передач Первого и «России-1» старше 65 лет.
Ранее генеральный директор Первого канала Константин Эрнст пояснял, что новогодние шоу в большинстве своем не рассчитаны на молодежь, поэтому критику программ с участием ветеранов отечественной эстрады можно считать весьма условной.
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