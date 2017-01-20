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Погибла исполнительница знаменитой «Ламбады»


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Она стала одной из ярких сенсаций конца 80-х. Увы... На днях 63-летняя бразильская певица Лоалва Браз (Loalwa Braz) погибла. Тело артистки в ночь на 19 января было найдено в сгоревшем автомобиле, в 73 километрах от Рио-де-Жанейро.

Последние несколько лет солистка группы Kaoma жила в Бразилии и являлась владелицей одной из гостиниц на побережье. В ночь на 19 января на Лоалву, находившуюся в своем отеле, напали грабители. По информации СМИ, преступники похитили 15 тысяч реалов (около 4,5 тыс долларов), золотой диск артистки, полученный за хит «Ламбада».

По одной из версий, грабители ворвались в гостиницу, угрожая певице ножом. Браз попыталась оказать сопротивление, что привело злоумышленников в бешенство. Женщину насильно затолкали в автомобиль и увезли от гостиницы. В какой-то момент возникли неполадки с двигателем, и преступники подожгли машину вместе с Лоалвой. К настоящему моменту арестованы уже двое подозреваемых в убийстве.

Напомним, Лоалва Браз родилась в 1953 году в Рио-де-Жанейро, в семье музыкантов. В 1985 году переехала в Париж, через четыре года вошла в состав французской группы Kaoma. В 1989 году коллектив прославился композицией Lambada. В 2012 году Браз вернулась в Бразилию.

 

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1 Не нравится 0 Нравится 20.01.2017 Теги: Ламбада

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