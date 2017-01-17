Кэтрин Хайгл родила сына

Звезда комедии «Немножко беременна» Кэтрин Хайгл (Katherine Heigl) теперь самая счастливая женщина на планете. Наконец, актриса стала мамой! Малыш появился на свет еще в прошлом году, но официальное сообщение появилось только сейчас.







Малыш Джошуа Бишоп Келли родился 20 декабря 2016 года. Мальчик и его мама сейчас в прекрасном здравии и настроении. А 8-летняя Нэнси и 4-летняя Аделаида в восторге от братика.

Рождение малыша было одним из заветных желаний Кэтрин. Однако долгое время актрисе и ее супругу, композитору Джошу Келли, не удавалось зачать. В 2009 году пара усыновила девочку из Кореи. «Я теперь стараюсь быть мягче, ведь теперь я — мама. Это самая главная роль в моей жизни! Я поняла, как важна для меня моя семья. Я им нужна, и я хочу уделять мужу и дочери больше времени», - говорила тогда Кэтрин.

А в прошлом году случилось чудо - в июне актриса объявила о беременности. «Это невероятное и захватывающее время для нас, полное надежды, предвкушения и гормонов. Ну, только я наполнена гормонами, но вся семья ими наслаждается», — сообщила Хайгл.

Поздравляем счастливую семью и желаем здоровья маме и малышу.

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Источник фото: Globallookpress.com