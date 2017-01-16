Стоцкая сообщила об интересном положении
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Поздравляем Анастасию Стоцкую! Популярная певица готовится к пополнению. По предположениям светских обозревателей, малыш появится на свет уже весной.
Слухи о беременности Анастасии появились еще в начале декабря. Но официальное сообщение артистка решила сделать только сейчас, когда маскировать беременность стало практически невозможно. «Счастье женщина не может скрывать бесконечно, - написала счастливая звезда в соцсетях. - Вот и скоро вылупится мой птенчик».
Стоцкая уточнила, что в декрет планирует выйти в марте. И предупредила поклонников, что ее последние спектакли на сцене петербургского ДК имени Ленсовета пройдут в первой половине февраля. «Возможно, это будут последние спектакли этого сезона, которые я сыграю. Даст Бог, сыграю и в марте. Творческая команда спектакля меня очень бережет, так что буду смотреть по своему состоянию и возможностям».
Напомним, сейчас Анастасия растит пятилетнего сына Александра. По словам певицы, она старается быть достаточно строгой, но в то же время понимающей мамой. «Надо уметь разговаривать с ребенком. Если вам не нравится его поведение, объясните, что так делать нельзя, маме это неприятно и ее это расстраивает. Ребенка нужно уважать и оберегать от опасности, а не самим становиться ее источником».
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