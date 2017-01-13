Скончалась экс-солистка группы «Лицей»

В СМИ появились сообщения о смерти Жанны Роштаковой, бывшей солистки группы «Лицей». 33-летняя девушка скончалась в своей квартире во Владивостоке. Причиной смерти, по некоторым данным, стал несчастный случай.

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Первым о внезапной смерти Роштаковой сообщил в соцсетях певец Прохор Шаляпин. По словам артиста, он был знаком с Жанной почти 20 лет, артисты вместе принимали участие в программе «Утренняя звезда» в 1999 году.

«Мы всегда были «на одной волне». Жанна невероятной души человек, талантливая певица, яркая, красивая девушка. Несколько часов назад мне сообщили, что Жанны не стало. Через несколько часов после нашего разговора. В 33 года. Трагедия настигла дома, неожиданно», - написал Прохор. Он добавил, что Жанна переехала во Владивосток несколько лет тому назад, но недавно решила вернуться обратно в Москву.

Сейчас полиция выясняет обстоятельства смерти. По некоторым данным, на Роштакову упала полка в момент, когда девушка принимала ванну. Тело девушки было обнаружено лишь через сутки.

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