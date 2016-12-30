Хэлли Берри завершила развод

Голливудская звезда Хэлли Берри (Halle Berry) будет встречать Новый год в новом статусе. Теперь она официально свободная женщина. Как стало известно, завершился бракоразводный процесс актрисы с актером Оливье Мартинесом (Olivier Martinez).

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На днях звезды подписали бумаги о разводе и пришли к согласию в вопросе об опеке над трехлетним сыном Масео (Maceo), сообщает TMZ. Артисты получили равные права, и, по всей вероятности, мальчик будет проводить достаточно времени и с отцом, и с матерью.

При этом, как выяснилось, Хэлли и Оливье все еще не закончили раздел своих финансовых активов. Это кажется несколько необычным, поскольку в свое время пара заключила брачный контракт.

Напомним, Берри подала на развод в октябре 2015 года на фоне слухов о серьезных конфликтах и рукоприкладстве. Официально супруги указали причиной разрыва стандартные «непреодолимые разногласия». В то же время приятели пары отметили, что Оливье даже для Берри оказался чересчур темпераментным и «слишком мачо».

На счету Хэлли несколько неудачных браков. В свое время, будучи замужем за баскетболистом Дэвидом Джастисом (David Justice), актриса страдала от депрессии и подумывала о суициде. Позже звезда уверяла, что вряд ли выйдет замуж в третий раз. Но Мартинесу, который в свое время считался закоренелым холостяком, удалось ее переубедить.

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Источник фото: Globallookpress.com