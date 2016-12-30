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Божена Рынска пригрозила журналистам РЕН-ТВ


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Громкий скандал по поводу неуважительных высказываний Божены Рынски в адрес погибших журналистов НТВ продолжается. Петиция с призывом лишить колумнистку гражданства набирает все больше голосов, но Божена вовсе не успокаивается. На днях дама пригрозила журналистам РЕН-ТВ.

Через несколько дней после публикации неуважительного поста Рынска сообщила о попытке нападения на ее квартиру. По словам дамы, неизвестные на подъемнике пытались прорваться на балкон и обклеили окна портретами погибших при крушении Ту-154 журналистов НТВ.

Позже Божена сообщила о попытке неизвестных прорваться в подъезд. По словам журналистки, пытавшиеся попасть в подъезд люди «передавали свои записи Рентевошкам». «Их теперь тоже поджидает свой борт», - написала Рынска.

Накануне в издании Snob было опубликовано разъяснение Божены по поводу скандала. «Я считаю, что почти все работники НТВ — преступники. Они убили больше людей, чем войны. Они убивают души ложью, они вытаскивают из людей самое худшее, что есть на дне человеческих душ: стукачество и нетерпимость к свободному чужому мнению».

«Когда я припомнила, как НТВ меня травило, и заметила, что, по моему мнению, это преступная организация, мне в "Фейсбук" пришли тысячи писем с поддержкой, - уверяет колумнистка. - Мне написали чеченцы и дагестанцы, которых я раньше терпеть не могла, считая их пособниками режима. Написали инженеры, учителя, врачи. Вчера я целый день отвечала людям, благодарила их за поддержку. Я вчера написала 3000 раз «спасибо». Осталось еще 772 неотвеченных письма. Люди пишут: «Спасибо, Божена, мы думали то же самое, а вы сказали это вслух». Я получила тысячи писем с проклятьями в адрес НТВ. Я хочу замазать аккаунты писавших, чтобы за ними черный воронок не выехал, и выставить все эти письма на отдельном сайте, чтобы НТВошки видели, как сильна ненависть к их лжи».

Ранее мы писали:

Водянова скорбит о Докторе Лизе. Модель назвала правозащитницу «русской Матерью Терезой». 

Рынску требуют лишить российского гражданства. Народ против Божены.

Божена Рынска обвинила Собчак в плагиате. По словам Рынски, Ксения использовала ее материал для своей работы. 



1 Не нравится 0 Нравится 30.12.2016 Теги: Божена Рынска

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